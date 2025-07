Więcej parkingów, aby nie rozwadniać Pakietu Mobilności

Uwzględnić realia funkcjonowania branży

Najpilniejsze potrzeby są we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. – Raport jasno ukazuje skalę wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych w zakresie dostępności bezpiecznych i odpowiednio wyposażonych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych w Europie – przyznaje dyrektor Departamentu Władz Statutowych, Strategii i Komunikacji ZMPD Anna Brzezińska.

Dodaje, że ZMPD w pełni popiera potrzebę pilnych inwestycji w sieć bezpiecznych parkingów. – Nie można jednak abstrahować od realiów funkcjonowania branży – zarówno z perspektywy przewoźników, jak i kierowców. Jednocześnie apelujemy, aby w debacie o odpoczynku kierowców brać pod uwagę rzeczywistość operacyjną i zdanie samych zainteresowanych. Dla wielu kierowców profesjonalny, bezpieczny parking z pełnym zapleczem socjalnym może być lepszym miejscem odpoczynku niż przypadkowy hotel przy trasie. Warunkiem jest jednak najwyższy standard parkingu, zapewniający dostęp do pełnego zaplecza sanitarnego, gastronomicznego i wypoczynkowego. Nie chodzi o znoszenie zasad, ale o elastyczne podejście, które realnie poprawi komfort pracy – przekonuje Brzezińska.

Również ESPORG zwraca uwagę na trudności ze znalezieniem hoteli w pobliżu głównych dróg i zaleca, jako potencjalne rozwiązanie, odpoczynek w kabinie (poprzez odstępstwo od regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną) na strzeżonych parkingach o poziomie srebrnym lub złotym (najwyższa klasyfikacja parkingów). – Brakuje nam wielu kierowców, ważne i pilne jest inwestowanie w bezpieczne parkingi – przekonuje rzecznik grupy EPL w Parlamencie Europejskim Jens Gieseke.

Jego odpowiednik w grupie S&D Johan Danielsson odrzucił pomysł rezygnacji z regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną. – To nie jest rozwiązanie problemu braku kierowców, którzy mogliby spać tygodniami w ciężarówce – stwierdził.

Odpoczynek w kabinie lub hotelu

Stowarzyszenia zrzeszone w federacjach belgijskiej (FEBETRA) i holenderskiej (TLN) są przeciwne zniesieniu zakazu odpoczynku kierowców w kabinie. Uważają, że jest to zły sygnał. W poście na Linked In stwierdziły: „Po uchyleniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE w październiku 2024 r. obowiązku powrotu pojazdów co osiem tygodni do kraju pochodzenia, Komisja Europejska przyznałaby możliwość złagodzenia zakazu korzystania z regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie. W obliczu rujnującej konkurencji i utrzymującego się niedoboru kierowców Komisja powinna wysłać właściwy sygnał, poprawić warunki pracy kierowców i przedstawić propozycje dotyczące skuteczniejszej kontroli pakietu mobilności.”