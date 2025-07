Więcej kontenerów i mniej węgla w PKP Cargo

Do tej pory część zadań powielała się lub ich realizację blokowała biurokracja. Spółka przyznaje, że brakowało jednoznaczności, a synergia w realizacji procesów wsparcia była ograniczona. – Zintegrowana struktura PKP CARGO pozwoli na zwiększenie efektywności działania naszej spółki, szybsze dostosowywanie się i elastyczność – tłumaczy prezes zarządu PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska-Semail. – Rozpoczynamy wdrożenie procesu zmian organizacyjnych głównie po to, by poprawić jakość naszych usług, obniżyć koszty a tym samym zwiększyć przewagę konkurencyjną naszej spółki na rynku towarowych przewozów koleją – dodaje Wasilewska-Semail.

Działania konsolidacyjne są wdrażane już od września 2024 roku. Do tej pory dotyczyły one biur handlowych, zasobów ruchowych i utrzymaniowych, a także struktury IT.

Przewoźnik zakłada w strategii odejście od przewozów węgla, skoncentrowanie rozwoju na segmencie przewozów intermodalnych i specjalistycznych, które charakteryzują się wyższymi marżami, stabilniejszym popytem oraz większą odpornością na cykle koniunkturalne, wzmocnienie zespołu handlowego oraz konsolidację i centralizację funkcji wsparcia.

Spółka sprzedaje 10 360 najstarszych wagonów, głównie do przewozu węgla.

Alternatywa do zwolnień grupowych

Zarząd PKP Cargo zaproponował alternatywne rozwiązania do zwolnień grupowych. Chodzi o rezygnację z elementów wykraczających ponad kodeks pracy. Celem tego rozwiązania jest zastąpienie elementów ZUZP systemem motywacyjnym opartym o rzeczywistą efektywność pracy. – Cieszy nas, że już na tym etapie związki zawodowe nie odrzuciły tej propozycji i są gotowe do dalszych rozmów. Mamy bardzo krótki okres 3 miesięcy, kiedy musimy uzgodnić alternatywne rozwiązanie, które może zatrzymać zwolnienia – zaznacza prezes.