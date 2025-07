Kolejarze będą manifestować na drogach

Uważają ten stan rzeczy za „efekt świadomej polityki” i za dyskryminację kolei oraz wzywają do „natychmiastowej reformy polityki transportowej państwa zmierzającej do stworzenia zrównoważonego rynku przewozów”.

Przewoźnicy drogowi oburzeni

W mieniu przewoźników samochodowych zaprotestowało Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Jego prezes Jan Buczek protestuje „przeciwko próbie przerzucania odpowiedzialności za trudną sytuację kolei na transport samochodowy”.

Wskazuje, że to „transport drogowy, a nie kolej, ponosi dziś ciężar obsługi zdecydowanej większości przewozów towarowych i pasażerskich w Polsce, działając pod presją rosnących kosztów, skomplikowanych regulacji i coraz większych wymagań klimatycznych. Nie tylko nie jesteśmy uprzywilejowani, ale wręcz systematycznie obciążani nowymi obowiązkami i kosztami, m.in. poprzez system e-TOLL, opłaty za emisje CO2, Pakiet Mobilności czy coraz wyższe ceny paliwa i usług serwisowych.”

Z danych GUS wynika, że w 2023 roku transport drogowy wykonał 81 proc. pracy przewozowej (400 mld tkm), zaś na kolej przypadło 12,3 proc. (61 mld tkm). Budżet inwestycyjny zarządcy dróg krajowych GDDKiA wynosi ok. 23 mld zł, natomiast budżet operacyjny PKP PLK to ok. 12 mld zł.

Opłaty drogowe pobierane są na drogach krajowych (administrowanych przez GDDKiA) o długości 5,2 tys. km, na niecałe 19,5 tys. km należących do tej sieci. PKP PLK pobiera opłaty z linii kolejowych długości blisko 19 tys. km.