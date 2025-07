Nowe intermodalne połączenia do Hiszpanii

Duński przewoźnik DFDS uruchomił połączenie Ro-Ro z Rotterdamu do Vilagarcía w Hiszpanii. Nowa linia otwiera drogę do kolejnego korytarza multimodalnego z Polski do Hiszpanii, łączącego transport kolejowy z Karsznic do Rotterdamu z nową trasą morską do Galicji. – Tak zorganizowany transport trwa zaledwie 7 dni – podkreśla Business Development Manager w DFDS Seaways Michał Ciułany.

Przypomina, że firma od kilkunastu miesięcy oferuje połączenia kolejowe z Polski do Holandii, łącząc je z serwisami promowymi DFDS do Wielkiej Brytanii. – Teraz poszerzamy ofertę o nowe połączenie do Hiszpanii – również w formule multimodalnej podkreśla Ciułany.

Atrakcyjne południe

W kwietniu 2025 minął rok od momentu uruchomienia pociągu Karsznice – Rotterdam. Trasa ta jest realizowana przy współpracy z Agromexem, organizowane są 2 wyjazdy tygodniowo, na jednym pociągu można przewieźć 38 naczep. – Wskaźniki jakościowe tego połączenia są bardzo wyśrubowane, w 2024 roku oraz przez 5 miesięcy bieżącego roku nasz “on-time performance” wynosił 90 %, a transit time Polska – UK jest korzystny i wynosi zaledwie 5-7 dni – zaznacza dyrektor operacyjny w DFDS Poland Jarosław Rencławowicz.

Transportowane są naczepy typu huckepack oraz non-huckepack.