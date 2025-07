Przewoźnicy: działamy w warunkach gospodarczej przemocy

Trzy czwarte ankietowanych wskazuje, że przewoźnicy i ich kierowcy są obciążani dodatkowymi obowiązkami, wykraczającymi poza usługę transportu: załadunkiem, rozładunkiem czy obsługą należącego do kontrahenta wózka widłowego. Dodatkowe czynności nie są wynagradzane.

Ponad 56 proc. firm potwierdza, że w umowach występują kary umowne nakładane za każde opóźnienie, nawet jeśli wynika ono z winy klienta, warunków na drodze, przestoju w załadunku czy sytuacji losowej (np. awarii, wypadku czy kontroli granicznej).

Ponad 60 proc. firm spotkało się z zapisami o karach umownych przekraczających wartość zlecenia.

Prawie połowa przewoźników ma do czynienia z sytuacją, w której nadawca, załadowca lub odbiorca, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania, które wywołały szkody po stronie przewoźnika. – Wyniki ankiety pokazują brutalną prawdę: polska branża transportowa coraz częściej funkcjonuje w warunkach gospodarczej przemocy, gdzie przewoźnik – zamiast być partnerem – staje się stroną podporządkowaną, bez realnego wpływu na warunki współpracy. To nie jest już nierównowaga – to systemowe nadużycie, które TLP Maciej Wroński.

Zadania dla Komisji Europejskiej

Przedstawicielka FTD przedstawiła również problem rażąco wydłużonych terminów płatności, które często wynoszą od 60 do nawet 180 dni. – To powoduje, że przewoźnicy de facto kredytują swoich klientów, podczas gdy sami muszą na bieżąco ponosić koszty operacyjne (paliwo, płace, podatki, opłaty drogowe) – podkreśla Popiołek.