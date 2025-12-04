Reklama

Baltic Hub konkuruje z terminalami w Odessie

Pierwszy pociąg z Gdańska na Ukrainę wyruszył w listopadzie, połączenie oferuje jeden pociąg tygodniowo, ale organizatorzy liczą na większe zainteresowanie.

Publikacja: 04.12.2025 11:45

Foto: Laude/Loconi

Robert Przybylski

Laude Smart Intermodal oraz Loconi Intermodal, we współpracy z ukraińskim operatorem oraz PKP LHS (zarządcą infrastruktury kolejowej), uruchomiły pod koniec listopada dla Maersk regularne połączenia intermodalne z terminala Baltic Hub w Gdańsku do Ukrainy.

Operacja wykorzystuje terminal intermodalny Laude zlokalizowany w Zamościu, położony przy linii szerokotorowej LHS jako kluczowy punkt łączący polską i ukraińską sieć logistyczną.

Konkurencyjne cenowo

Pierwszy pociąg wyjechał z Gdańska 25 listopada, do miejsca przeznaczenia w Ukrainie dotarł 30 listopada i był w całości wypełniony zarówno w imporcie jak i eksporcie. Nowe pociągi Laude-Loconi mogą przewozić do 88 TEU, a czas pokonania trasy z Baltic Hub do odbiorcy na Ukrainie wynosi około 5 dni, zapewniając konkurencyjną alternatywę dla innych korytarzy transportowych. – To bardzo ważny krok zarówno, jeżeli mówimy o rozwoju naszych przewozów do i z polskich portów bałtyckich, jak i dalszego umacniania wzajemnych powiązań handlowych pomiędzy Ukrainą a resztą świata – zapewnia prezes zarządu spółki Laude Smart Intermodal Marcin Witczak. – To zaledwie pierwszy krok w rozwoju współpracy z Loconi pokazujący, że partnerstwo w branży intermodalnej jest możliwe i pozwala optymalnie wykorzystywać możliwości i zasoby każdej strony – zapowiada Witczak.

Dla Loconi nowe połączenie jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci i kompetencji, jakie firma buduje od lat. – W Loconi bazujemy na stabilnej krajowej sieci połączeń, infrastrukturze terminalowej i naszym wieloletnim doświadczeniu operacyjnym – mówi prezes zarządu Loconi Intermodal Niels Jakobsgaard Andersen. – Wraz z rosnącą rolą Polski jako kluczowego centrum logistycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jesteśmy w stanie szybko integrować nowe trasy międzynarodowe z naszą istniejącą infrastrukturą i zapewniać wysoką niezawodność usług. Współpraca z Laude jest logicznym krokiem, który pozwala nam dalej rozwijać naszą ofertę dla klientów w Polsce i poza jej granicami – dodaje Andersen. 

Uruchomienie połączenia nie byłoby możliwe bez współpracy z PKP LHS. – PKP LHS jest otwarta na współpracę, zwłaszcza w zakresie rozwoju międzynarodowych przewozów kolejowych oraz usług spedycyjnych. Linia szerokotorowa LHS i położony przy niej terminal w Zamościu dają naszym partnerom możliwości stworzenia regularnego połączenia z Ukrainą. PKP LHS gwarantuje krótki transit-time i elastyczne podejście do kwestii operacyjnych, co jest niezmiernie istotne w budowaniu dobrej oferty logistycznej. Współpraca z Laude i Loconi pokazuje, jak skutecznie możemy łączyć nasz potencjał i budować nową jakość transportu – wyjaśnia członek zarządu ds. Handlu i Eksploatacji PKP LHS Aleksandra Adamska-Ziętek. 

Co dwunasty kontener na Ukrainę

Wspólne połączenie podkreśla rosnące znaczenie Polski jako kluczowego logistycznego punktu dostępowego dla Ukrainy do rynków światowych. Polskie porty obsługują rocznie około 3,9 miliona TEU, z czego szacunkowo nawet 8 proc. to ilości związane z kierunkiem ukraińskim. 

Loconi przewozi 270 tysięcy TEU rocznie oraz uruchamia średnio 280 pociągów miesięcznie z/do polskich portów na 6 głównych kierunkach. Spółka oferuje również usługi transportu międzynarodowego do większości krajów UE. Loconi operuje obecnie na 9 lądowych terminalach intermodalnych, w tym posiada 2 własne terminale w Warszawie oraz Radomsku. 

Laude Smart Intermodal, pozostaje kluczowym operatorem intermodalnym na Ukrainie, konsekwentnie budując sieć wzajemnych powiązań kolejowych pomiędzy Polską i Ukrainą a krajami Europy Zachodniej. W listopadzie 2025 roku Spółka uruchomiła połączenie intermodalne z Turcją. Przez ukraiński port w Czarnomorsku pociągi Laude Smart Intermodal wyruszają na turecki brzeg Morza Czarnego lub do należącego do polskiego przewoźnika terminalu kolejowego w Zamościu. 

