Baltic Hub konkuruje z terminalami w Odessie

Laude Smart Intermodal oraz Loconi Intermodal, we współpracy z ukraińskim operatorem oraz PKP LHS (zarządcą infrastruktury kolejowej), uruchomiły pod koniec listopada dla Maersk regularne połączenia intermodalne z terminala Baltic Hub w Gdańsku do Ukrainy.

Operacja wykorzystuje terminal intermodalny Laude zlokalizowany w Zamościu, położony przy linii szerokotorowej LHS jako kluczowy punkt łączący polską i ukraińską sieć logistyczną.

Pierwszy pociąg wyjechał z Gdańska 25 listopada, do miejsca przeznaczenia w Ukrainie dotarł 30 listopada i był w całości wypełniony zarówno w imporcie jak i eksporcie. Nowe pociągi Laude-Loconi mogą przewozić do 88 TEU, a czas pokonania trasy z Baltic Hub do odbiorcy na Ukrainie wynosi około 5 dni, zapewniając konkurencyjną alternatywę dla innych korytarzy transportowych. – To bardzo ważny krok zarówno, jeżeli mówimy o rozwoju naszych przewozów do i z polskich portów bałtyckich, jak i dalszego umacniania wzajemnych powiązań handlowych pomiędzy Ukrainą a resztą świata – zapewnia prezes zarządu spółki Laude Smart Intermodal Marcin Witczak. – To zaledwie pierwszy krok w rozwoju współpracy z Loconi pokazujący, że partnerstwo w branży intermodalnej jest możliwe i pozwala optymalnie wykorzystywać możliwości i zasoby każdej strony – zapowiada Witczak.

Dla Loconi nowe połączenie jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci i kompetencji, jakie firma buduje od lat. – W Loconi bazujemy na stabilnej krajowej sieci połączeń, infrastrukturze terminalowej i naszym wieloletnim doświadczeniu operacyjnym – mówi prezes zarządu Loconi Intermodal Niels Jakobsgaard Andersen. – Wraz z rosnącą rolą Polski jako kluczowego centrum logistycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jesteśmy w stanie szybko integrować nowe trasy międzynarodowe z naszą istniejącą infrastrukturą i zapewniać wysoką niezawodność usług. Współpraca z Laude jest logicznym krokiem, który pozwala nam dalej rozwijać naszą ofertę dla klientów w Polsce i poza jej granicami – dodaje Andersen.