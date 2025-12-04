Baltic Hub konkuruje z terminalami w Odessie

Aktualizacja: 04.12.2025 14:37 Publikacja: 04.12.2025 11:45
Foto: Laude/Loconi
Laude Smart Intermodal oraz Loconi Intermodal, we współpracy z ukraińskim operatorem oraz PKP LHS (zarządcą infrastruktury kolejowej), uruchomiły pod koniec listopada dla Maersk regularne połączenia intermodalne z terminala Baltic Hub w Gdańsku do Ukrainy.
Operacja wykorzystuje terminal intermodalny Laude zlokalizowany w Zamościu, położony przy linii szerokotorowej LHS jako kluczowy punkt łączący polską i ukraińską sieć logistyczną.
Pierwszy pociąg wyjechał z Gdańska 25 listopada, do miejsca przeznaczenia w Ukrainie dotarł 30 listopada i był w całości wypełniony zarówno w imporcie jak i eksporcie. Nowe pociągi Laude-Loconi mogą przewozić do 88 TEU, a czas pokonania trasy z Baltic Hub do odbiorcy na Ukrainie wynosi około 5 dni, zapewniając konkurencyjną alternatywę dla innych korytarzy transportowych. – To bardzo ważny krok zarówno, jeżeli mówimy o rozwoju naszych przewozów do i z polskich portów bałtyckich, jak i dalszego umacniania wzajemnych powiązań handlowych pomiędzy Ukrainą a resztą świata – zapewnia prezes zarządu spółki Laude Smart Intermodal Marcin Witczak. – To zaledwie pierwszy krok w rozwoju współpracy z Loconi pokazujący, że partnerstwo w branży intermodalnej jest możliwe i pozwala optymalnie wykorzystywać możliwości i zasoby każdej strony – zapowiada Witczak.
Czytaj więcej
Nowelizacje prawa krajowego i unijnego pozwalają 18-latkom prowadzić samochody ciężarowe.
Dla Loconi nowe połączenie jest naturalną konsekwencją rozwoju sieci i kompetencji, jakie firma buduje od lat. – W Loconi bazujemy na stabilnej krajowej sieci połączeń, infrastrukturze terminalowej i naszym wieloletnim doświadczeniu operacyjnym – mówi prezes zarządu Loconi Intermodal Niels Jakobsgaard Andersen. – Wraz z rosnącą rolą Polski jako kluczowego centrum logistycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jesteśmy w stanie szybko integrować nowe trasy międzynarodowe z naszą istniejącą infrastrukturą i zapewniać wysoką niezawodność usług. Współpraca z Laude jest logicznym krokiem, który pozwala nam dalej rozwijać naszą ofertę dla klientów w Polsce i poza jej granicami – dodaje Andersen.
Uruchomienie połączenia nie byłoby możliwe bez współpracy z PKP LHS. – PKP LHS jest otwarta na współpracę, zwłaszcza w zakresie rozwoju międzynarodowych przewozów kolejowych oraz usług spedycyjnych. Linia szerokotorowa LHS i położony przy niej terminal w Zamościu dają naszym partnerom możliwości stworzenia regularnego połączenia z Ukrainą. PKP LHS gwarantuje krótki transit-time i elastyczne podejście do kwestii operacyjnych, co jest niezmiernie istotne w budowaniu dobrej oferty logistycznej. Współpraca z Laude i Loconi pokazuje, jak skutecznie możemy łączyć nasz potencjał i budować nową jakość transportu – wyjaśnia członek zarządu ds. Handlu i Eksploatacji PKP LHS Aleksandra Adamska-Ziętek.
Wspólne połączenie podkreśla rosnące znaczenie Polski jako kluczowego logistycznego punktu dostępowego dla Ukrainy do rynków światowych. Polskie porty obsługują rocznie około 3,9 miliona TEU, z czego szacunkowo nawet 8 proc. to ilości związane z kierunkiem ukraińskim.
Czytaj więcej
Od 1 stycznia 2026 roku ruszą elektroniczne kontrole i wydawanie zezwoleń EKMT. Przyspieszy obieg...
Loconi przewozi 270 tysięcy TEU rocznie oraz uruchamia średnio 280 pociągów miesięcznie z/do polskich portów na 6 głównych kierunkach. Spółka oferuje również usługi transportu międzynarodowego do większości krajów UE. Loconi operuje obecnie na 9 lądowych terminalach intermodalnych, w tym posiada 2 własne terminale w Warszawie oraz Radomsku.
Laude Smart Intermodal, pozostaje kluczowym operatorem intermodalnym na Ukrainie, konsekwentnie budując sieć wzajemnych powiązań kolejowych pomiędzy Polską i Ukrainą a krajami Europy Zachodniej. W listopadzie 2025 roku Spółka uruchomiła połączenie intermodalne z Turcją. Przez ukraiński port w Czarnomorsku pociągi Laude Smart Intermodal wyruszają na turecki brzeg Morza Czarnego lub do należącego do polskiego przewoźnika terminalu kolejowego w Zamościu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kapitał zakładowy giganta zmalał do niecałych 45 mln zł. Giełda zareagowała sprzedażą akcji spółki.
Spółka Orlen Kolej podpisała wartą ponad 800 mln zł umowę na dostawę 40 nowych lokomotyw Newagu i Pesy.
Intermodalne przewozy międzynarodowe z trudnością radzą sobie z konkurencją transportu drogowego, nie zawsze są...
W pierwszym kwartale 2026 roku CPK zarejestruje spółkę taborową i rozpocznie pozyskiwanie kapitału. Docelowo ma...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Prezes Škoda Group Petr Novotný apeluje do polityków o regulacje promujące europejski przemysł i przewiduje jego...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas