Co dziesiąta firma kurierska z długami

Zaległe zobowiązania branży przekroczyły 106 mln zł, co dziesiąta firma kurierska znajduje się w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. To wzrost o 3,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku oraz o blisko 42 proc. więcej niż 5 lat temu.

Zaległości jednej niesolidnej firmy kurierskiej wyniosły na koniec maja średnio 58 456 zł. – Zdecydowany rozwój e-commerce bez wątpienia zwiększył popyt na usługi kurierskie, ale jednocześnie pogłębia problemy finansowe mniejszych graczy. Z jednej strony firmy mierzą się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, inwestycjami w infrastrukturę czy cenami paliw. Z drugiej natomiast, w branży kurierskiej odczuwalna jest ogromna presja cenowa. Mimo wciąż wysokich kosztów prowadzenia biznesu, średni przychód netto za przesyłkę kurierską od lat się nie zmienił i oscyluje wokół 11 zł, a rosnące oczekiwania darmowej wysyłki w e-sklepach nie zapowiadają, że kwota ta w najbliższym czasie wzrośnie. Należy więc oczekiwać spadającej marżowości – ostrzega główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski.

Czyje długi

Czy zatem branży kurierskiej grozi paraliż? – 106 mln zł zobowiązań robi wrażenie, ale jak odniesiemy tą kwotę do wartości całego rynku KEP (ok. 22 mld zł w 2024 roku), to będzie to niecałe 0,5%. Nie jest to więc skala, która może bardzo niepokoić. Dane BIG InfoMonitor wskazują, że jest to wzrost o 3,3% w stosunku do ubiegłego roku i 42% więcej niż 5 lat temu. Analizując te dane, powiedziałbym nawet, że sytuacja KEP jest coraz lepsza, bo rynek ten urósł o ok.16% w 2024 roku i aż o ponad 80% w ciągu ostatnich 5 lat (2019-2024). Relatywnie więc poziom zadłużeń w stosunku do generowanych obrotów obniżył się – uspokaja prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa.

Zaznacza, że należy jednak pamiętać o specyfice branży KEP. – Tworzy je kilka największych podmiotów - integratorów, którzy w większości współpracują z przewoźnikami. Przewoźnicy z kolei zlecają dostawy i odbiory paczek kurierom. Ci ostatni są zatrudnianiu przez przewoźników lub mają własną działalność gospodarczą. Łączna liczba kurierów w Polsce wynosi około 40 tys. – wskazuje Kawa.