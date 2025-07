Malepszak: CPK nie może być porażką ekonomiczną i społeczną

Przyznaje, że mobilność kolejowa Polaków rośnie, ale wciąż jest mniejsza, niż w innych krajach naszego regionu. – W przyszłości konieczne będzie większe zwiększanie pracy eksploatacyjnej, by stymulować dalsze wzrosty – przewiduje dyrektor IITM SGH.Wiceminister Malepszak zauważa, że w ostatnich piętnastu latach na kolei przybyło 170 pasażerów. – Teraz mowa jest o 120 mln i ten wzrost jest realny do osiągnięcia – uważa przedstawiciel MI. Przyznaje, że ceny biletów są atrakcyjne i w tym roku pozostaną bez zmian.

Dalszym wzrostom przewozów będzie sprzyjało otwarcie rynku przewozów kolejowych. – Po 2030 roku nastąpi otwarcie rynku i jak widzimy na przykładzie Hiszpanii, tam wzrosła liczba połączeń a ich ceny spadły, będą na kieszeń podróżnych – zapewnia członek zarządu ds. inwestycji kolejowych CPK Piotr Rachwalski.

Narzędzie CPK

Pasażerski Model Transportowy to zaawansowane cyfrowe narzędzie do modelowania ruchu, czerpiące informacje z wielu baz danych (inwestorów jak PKP PLK, GDDKiA, operatorów jak PKP IC, LOT oraz innych jak np. GUS, sieci komórkowe). Jest to rozwijane siłami własnymi narzędzie informatyczne tworzone od 2014 roku najpierw w PKP PLK i obecnie w CPK. Aktualizacja PMT była niezbędna, ponieważ CPK podniosła prędkość maksymalną pociągów do 350 km/h, a także uwzględniła rozwój infrastruktury i połączeń w krajach ościennych. Zmienił się także rok bazowy, z 2019 na 2024. Kolejna aktualizacja przewidziana jest na 2026 rok.