Piętrowe pociągi za siedem miliardów złotych

Trzy miesiące trwały rozmowy z producentami posiadającymi doświadczenie w produkcji tego typu pociągów, mające na celu wspólne sprawdzenie rozwiązań technicznych oraz możliwości realizacji zamówienia. Piętrowe ezt są tańsze w eksploatacji niż składy wagonowe, to są tańsze również w zakupie, co będzie miało znaczenie po otwarciu w 2030 roku rynku na konkurencję.

Pociągi mają być dostosowane do przejazdów dalekobieżnych, zapewniając minimum 480 pasażerom komfortową podróż. Będą mogli oni skorzystać z wygodnych, wysuwanych foteli, z indywidualnymi stolikami, podłokietnikami, podnóżkami oraz regulowanym oświetleniem. Do ich dyspozycji będzie WiFi, gniazdka elektryczne i USB. Wygodną podróż zapewni też klimatyzacja oraz system informacji pasażerskiej wyświetlany na tablicach świetlnych. Pojazdy będą posiadały część pierwszej klasy i drugiej klasy, strefę ciszy, przestrzeń dla dzieci, maszyny vendingowe wraz z przestrzenią do spożycia posiłków, miejsce na rowery oraz duże bagaże z możliwością ich zabezpieczenia. Będą również w pełni dostosowane do potrzeb podróżnych z niepełnosprawnościami.

Trzecie podejście do piętrusów

To już kolejne podejście PKP Intercity do zakupu pociągów piętrowych. W 2021 roku przewoźnik ogłosił postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę 38 piętrowych pociągów typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi (w zakres przedmiotu zamówienia wchodziło wyłącznie świadczenie usług utrzymania dostarczonych lokomotyw przez okres 72 miesięcy).

Na początku 2023 roku został on unieważniony. Jedyna złożona oferta, której wartość wynosiła ponad 7,8 mld zł brutto, znacząco przewyższyła zakładany budżet o 2,4 mld zł brutto.

W tym samym roku spółka ogłosiła nowe postępowanie, którego przedmiot pozostał ten sam, ale zmianie uległy niektóre elementy związane z realizacją zamówienia. Złożona oferta opiewała na kwotę ponad 8,5 mld zł netto. Na początku 2024 roku przetarg został unieważniony, a PKP Intercity podjęło decyzję o zakupie piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.