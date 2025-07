Strajk włoski inspektorów transportu drogowego

Takiego odzespolenia nikt z pracowników nie chce. – Nic się nie zmieni, a mamy obawy, że może być gorzej – uważa przewodniczący OZ NSZZ Solidarność w GITD Piotr Stachowiak.

Podobnie propozycję GITD oceniają inni związkowcy. – Obawiamy się, że gdy GITD przejmie zarządzanie, to w WITD będzie bieda jak w GITD. Mamy znacznie mniejsze pobory niż koledzy WITD. W tym roku nie przyznano nam żadnych nagród – podkreśla przewodniczący związku zawodowego w GITD Szymon Chojnacki.

Nawet inspektorzy w WITD są przeciwni temu odzespoleniu, bo obawiają się, że podzielą los pracowników GITD. – Nie odpowiadają nam projekty Ministerstwa Infrastruktury i jesteśmy za jedną ustawą wprowadzoną z vacatio legis. Natomiast MI z GITD sugerują 2-etapowe zmiany. Mamy duże obawy czy ministerstwo podejmie działania w kierunku drugiego etapu – przyznaje przewodnicząca Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska.

MSWiA też przeciwne

Nieufność związkowców zwiększa także narracja resortu, jakoby odzespolenie było bezkosztowe. – Według nas to nierealne. Cała akcja to skok na budżety wojewodów – ocenia Chojnacki. – GITD oczekuje, że wszyscy będą pracować za te same pieniądze. A rynek pracy się zmienił. Po ostatnich podwyżkach w Policji i KAS te służby odjechały nam finansowo. W Polsce mamy 32 urzędy centralne i GITD jest na czwartym lub piątym miejscu od końca pod względem wysokości wynagrodzeń – zaznacza Chojnacki.

Z danych szefa Służby Cywilnej wynika, że wynagrodzenia w służbie cywilnej są niejednolite. Krajowa Administracja Skarbowa zanotowała w 2024 roku ponad 25-procentowy przyrost wynagrodzeń do 12,4 tys. zł brutto średnio w ub.r., gdy pozostała administracja niezespolona niecałe 19 proc. do 9,6 tys. zł, a urzędy centralne blisko 16 proc. do 11,3 tys. zł.