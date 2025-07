Mniej kontroli ITD, funkcjonariusze protestują

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, że „Zmiany organizacyjne w Inspekcji Transportu Drogowego mają polegać na odzespoleniu ITD (w ramach procedowanego obecnie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - UD68) oraz nadaniu ITD statusu służby mundurowej, co jest planowane w ramach projektu ustawy o Służbie Transportu Drogowego”.

Związkowcy uważają, że resort planuje jedynie półśrodki. – Odzespolenie, o którym pisze MI, to w naszej ocenie zasłona dymna stosowana przez ministerstwo, które pozoruje i udaje, że coś robi – stwierdza Chojnacki. – W naszej ocenie prace nad odzespoleniem to strata czasu, gdyż projekt ten nie uzyska akceptacji z kluczowego i wiodącego resortu jakim w tym przypadku jest MSWiA. Naszym zdaniem powinniśmy się skupić na wzroście wynagrodzeń w kontekście GITD, a w kontekście całej inspekcji na przekształceniu tej formacji w służbę mundurową, ale z pominięciem odzespolenia, którego nie chcą ani pracownicy GITD ani WITD – przekonuje przewodniczący ZOZ ZZITD w GITD.

Wynagrodzenia

Związkowcy nie zgadzają się na odzespolenie także z powodów finansowych, wskazując, że w ocenie skutków regulacji projektu UD68 nie przewidziano kosztów wdrożenia ustawy. Ministerstwo tłumaczy, że „skutki finansowe projektu ustawy o Służbie Transportu Drogowego, którego procedowanie planowane jest w późniejszym terminie, zostaną określone w ocenie skutków regulacji na etapie procedowania wniosku o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”.

Związkowcy uważają, że pracownicy ITD są poszkodowani. – Policjanci potrafili zwrócić uwagę, że system pracy w policji rozpada się i zabrakło chętnych do pracy w tej formacji i w ramach reformy wszystkich służb mundurowych wygospodarowano ponad 2,6 mld zł rocznie na systemową reformę (27 mld zł w dekadę). Jak to się ma do postulatów związków zawodowych ITD mówiących o wzroście wynagrodzeń o 1500 zł brutto? Przy tysiącu zatrudnionych to 25 mln zł rocznie. Albo ktoś chce coś zrobić, albo tylko mówi – stwierdza przewodniczący OZ NSZZ Solidarność w GITD Piotr Stachowiak.

MI wskazuje, że budżet GITD wynosił w 2024 roku 268 887 093 zł, a w 2025 roku zaplanowano na ten cel 275 489 416,78 zł. „Budżet Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest zbilansowany. Zabezpieczone w nim środki są proporcjonalne do planowanych wydatków, zapewnianiających prawidłowe funkcjonowanie instytucji. Kierowane do MI wnioski o zwiększenie budżetu wynagrodzeń wynikają z potrzeby realizacji postulatów związków zawodowych dotyczących ujednolicenia wynagrodzeń wszystkich pracowników urzędu”.