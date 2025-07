Bez ukraińskiego zboża terminale nie mają pracy

Hołowacz dodaje, że w przygranicznych portach problem stanowi płynność tranzytu, na który wpływa struktura zatrudnienia i działania. Powoduje to opóźnienia w odprawach, czasami nawet kilkudniowe. – W naszym województwie służby na granicach pracują 24/7, dzięki czemu wszystko odbywa się w miarę płynnie, ale na innych granicach często po ośmiu godzinach porty są zamykane i właśnie wszystkie czynności są blokowane i odprawy się nie odbywają. Jest to niezrozumiałe, szczególnie, że wiele czynności aktualnie odbywa się elektronicznie, co przyspiesza sprawę. Inne kraje nie mają takich problemów i wyraźnie się rozwijają, kiedy my tracimy. Sprawie trzeba się przyjrzeć i definitywnie coś z nią zrobić – apeluje Hołowacz.

Czytaj więcej Szynowy Kontenery nie pojadą na wschód Kolejarze widzą szansę w przewozach intermodalnych, ale niejasne przepisy sankcyjne stawiają rozw...

Podkreśla, że w samych czynnościach i tranzytach przez Polskę nie ma nic nieprawidłowego i wszystko odbywa się zgodnie z prawem. – Rozumiemy, że rozlewanie się ukraińskich surowców, płodów rolnych i zboża na polski rynek to zła sprawa i ona nigdy nie powinna mieć miejsca. Musimy jednak rozgraniczyć dwie rzeczy: pozwolenie na tranzyt, a co za tym idzie na zysk dla polskich portów i terminali przeładunkowych, a pozwolenie na wprowadzanie towarów do obrotu. Uważamy, że blokowanie przeładunku produktów z Ukrainy w Polsce jest bolesne dla naszej gospodarki. Tracimy bardzo duże kwoty pieniędzy za transport kolejowy, przeładunki, obsługę portową, spedycję i wygląda to tak, że magazyny stoją puste, a zarabiają na tych czynnościach i obsłudze tych towarów inne kraje – wylicza prezes zarządu Grupy CSL.

Przypomina, że tranzyt przez Polskę odbywają się zgodnie z prawem, co jest dokładnie nadzorowane przez krajowe służby. – Celem jest, aby ten tranzyt rozwijać a nie hamować, wskutek czego, żeby przez polskie terminale odbywało się wiele przeładunków i towary ruszały dalej w drogę do innych krajów – tłumaczy Hołowacz.

Nowy terminal zbożowy

Tymczasem Port Gdański Eksploatacja S.A. (PGE) z Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk podpisał 7 lipca umowę z Premium Quality Care, na budowę dużego magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim w ramach pierwszego etapu budowy Gdańskiego Agro Terminalu (GAT).

Wart 240 mln zł GAT jest projektem w 100% finansowany ze środków krajowych i zakłada budowę jednego dużego magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim o powierzchni 7 tys. m2 i pojemności 30 tys. ton (realizacja: 2025–2026), budowę kompleksu stalowych silosów płaskodennych o łącznej pojemności 100 tys. ton na Nabrzeżu Wiślanym (realizacja: 2026–2028) oraz budowę nowoczesnej instalacji do załadunku i rozładunku statków o wydajności 1000 ton/h.