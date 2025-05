Czy Gdańsk skorzysta na wojnie celnej?

Wskazuje, że rozwój portów pozwala skutecznie konkurować o rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej bez dostępu do morza z terminalami z Niemiec i Holandii czy z Europy Południowej. – Im większa operacyjność naszych terminali i gęstsza sieć intermodalna z Polski na południe, tym większy potencjał na przejęcie przesyłek morskich do Czech, Słowacji, Węgier czy nawet Austrii – podkreśla Chmielewski.Uważa, że im więcej bezpośrednich połączeń linii żeglugowych z USA, Chin, Azji Południowej czy Bliskiego Wschodu, tym większa atrakcyjność naszych terminali w globalnych łańcuchach dostaw. – Potrzebujemy do tego stale rosnącej liczby kontenerów – a potencjał w tym zakresie nadal jest duży. Obsługa kontenerów to dziś wciąż mniej niż połowa biznesu portów – zaznacza prezes Rohlig Suus. Twierdzi, że polskie porty są w tym bardzo istotne w odbudowie ukraińskiej gospodarki, zwłaszcza dla zachodniej części Ukrainy. – Z Gdańska do Lwowa jest bliżej niż z Odessy. Rumunia ma także potencjał, ale skala możliwości portu w Konstancy i rozwój infrastruktury transportowej, który co prawda postępuje, są na niższym poziomie niż w Polsce – ocenia Chmielewski.

Krok po kroku

Joanna Porath z agencji celnej AC Porath przyznaje, że diagnoza jest trafna. – Polska rzeczywiście ma wszystkie atuty, by stać się bramą na Europę i to nie tylko dla Azji, ale również dla partnerów z Bliskiego Wschodu czy Afryki. Ale jak każda brama, potrzebuje solidnych zawiasów i szerokiego prześwitu — czyli inwestycji w infrastrukturę portową, interoperacyjność systemów logistycznych oraz cyfryzację procesów. Konsekwentnie i małymi kroczkami przenosimy potoki ładunkowe z Hamburga do Baltic Hub - tu 15, tam 35 - dzięki czemu budujemy stabilny wzrost obsługi w Polsce – podkreśla Porath.