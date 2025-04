Przewoźnicy ustawili się w kolejce po ciężarówki

Producenci aut widzą nadchodzącą poprawę

Malejące zainteresowanie ciężarówkami uderza w ich producentów. Daimler Truck podał, że w pierwszym kwartale sprzedaż marki Mercedes-Benz zmalała o 18 proc. do 33,4 tys. sztuk.

Zmalała także sprzedaż ciężarówek Grupy Traton o 16 proc. do 56 566 pojazdów. Grupa nie podaje rozkładu sprzedaży na kontynenty, stwierdza jedynie w komunikacie, że obecny głównie w Europie MAN zmniejszył marżę operacyjną do 4,6 proc. Dla całej grupy marża zmalała do 6,1 proc. z 9,4 proc. rok wcześniej.

Grupa Volvo zanotowała w Europie w pierwszym kwartale zmniejszenie sprzedaży ciężarówek o 18 proc. do 24 047 sztuk i przychodów o 13 proc.

Prezes Traton Christian Levin zaznacza, że perspektywy są dość dobre. Portfel zamówień w Europie powiększył się o 56 proc., gdy dla całej grupy o 12 proc. Poprawa może zatem nadejść w drugiej połowie roku i grupa spodziewa się podobnej do ubiegłorocznej sprzedaży ilościowo i finansowo.

Także Volvo raportuje w Europie 25-procentowy wzrost portfela zamówień (35 proc. wzrostu dla segmentu ciężkiego).

Złe makroekonomiczne perspektywy

Instytut ifo obawia się negatywnego wpływu wojny celnej na niemiecką gospodarkę. – Przyspieszona wymiana handlowa przed wejściem wyższych taryf ożywiła przemysł i handel w pierwszym kwartale co zwiększyło PKB Niemiec o 0,2 proc. – wyjaśnia szef działu prognoz Instytut ifo Timo Wollmershäuser. Nie wyklucza, że PKB Niemiec zmaleje w nadchodzących kwartałach. Wskazuje na pogarszające się perspektywy dla branż wytwórczych.