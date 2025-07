Przewoźnicy cierpią, gdy zamiera przemysł

Zaznacza, że ograniczony popyt na transport sprawił, że rynek doświadczył silnej presji kosztowej. – Wielu załadowców koncentrowało się na optymalizacji wydatków, co doprowadziło do przetasowań w budżetach operacyjnych – wskazuje wiceprezes Sennder.

Giełda Trans.eu wykazała, że jednym z kierunków, na którym stawki wykazywały raczej tendencję spadkową lub słabnącą, były trasy z Polski. Do Włoch stawki spadły zarówno w marcu, jak i w kwietniu, do Francji spadły w marcu i pozostały bez zmian w kwietniu, wreszcie do Niemiec wzrosły, ale dopiero w kwietniu, po dwóch miesiącach spadków.

Drobnica radzi sobie lepiej

Nie obserwujemy specjalnie spowolnienia wakacyjnego w dziennej produkcji naszych wolumenów – zapewnia dyrektor Dystrybucji Międzynarodowej, Raben Logistics Polska Maciej Zieliński.

Przyznaje, że niższe ilości firma zanotowała w maju i częściowo w czerwcu, jednak wynikało to głównie z kalendarza świąt i długich weekendów w różnych krajach Europy. – Aktualnie utrzymujemy wolumeny miesięczne zgodne z naszymi założeniami na 2025 r. i poprawiamy czerwiec 2025 o 2-4 pp. w stosunku do czerwca 2024 – porównuje Zieliński.

Także Rohlig Suus Logistics notuje w przewozach drobnicowych wzrost liczby przesyłek i to nawet kilkunastoprocentowy (porównując rok do roku). – Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i transportów międzynarodowych. Za tym wzrostem stoi kilka czynników. Po pierwsze, od ponad roku obserwujemy stopniowe ożywienie gospodarcze – zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich, m.in. w Hiszpanii, Czechach czy Bułgarii – wymienia European Road Network Director, Rohlig Suus Logistics Piotr Szałkiewicz.