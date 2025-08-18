Reklama

Chińskie ciężarówki na trasach do Azji i Europy

Chińscy operatorzy logistyczni testują system TIR. Ich ciężarówki regularnie docierają na Białoruś.

Publikacja: 18.08.2025 08:19

Korzystając z systemu chińskie ciężarówki coraz częściej wożą ładunki do Azji i Europy

Foto: IRU

Robert Przybylski

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU zachwala rosnącą w Chinach popularność systemu TIR, który pozwala tamtejszym producentom zwiększyć eksport. Chińskie władze zezwoliły na wdrożenie systemu TIR w 48 portach granicznych i miastach śródlądowych, łącząc ponad 60 tras w przeszło 30 krajach Azji i Europy. IRU podkreśla, że uproszczenie formalności celnych dzięki systemowi TIR w wewnętrznych urzędach celnych w Chinach jest szczególnie korzystne w przypadku towarów o dużych gabarytach, łatwo psującej się żywności, towarów niebezpiecznych, handlu elektronicznego, precyzyjnych instrumentów i innych towarów, dla których obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i terminowości transportu. 

Przykładem może być dostawa akumulatorów litowo-jonowych z Chin do Turcji: licząca 7 tys. km podróż trwała zaledwie trzy tygodnie, gdy transport morski zajmuje zazwyczaj 30–40 dni. IRU zapewnia, że korytarz transkaspijski (otwarty w lipcu 2024 roku) jest regularnie wykorzystywany przez chińskich operatorów w ramach systemu TIR.

Nowe trasy

Pojawiają się jednak nowe wyzwania. Korki i długie kolejki stają się normą, powodując opóźnienia, wyższe koszty i wywierając znaczną presję na kierowców, operatorów i środowisko. W związku z przewidywanym podwojeniem wielkości przewozów towarowych na korytarzu transkaspijskim do 2030 roku, prezes IRU Umberto de Pretto podkreślił znaczenie cyfryzacji (eTIR, e-CMR, e-zezwolenia i e-wizy) i dodatkowych rozwiązań administracyjnych ułatwiających handel. 

IRU wskazuje, że system TIR skraca czas tranzytu granicznego nawet o 92%, obniża koszty transportu nawet o 50% i redukuje emisję CO₂ w strefach przygranicznych nawet o 90%.

Korzystając z tych rozwiązań Chińczycy otwierają nowe szlaki transportowe. W ramach pierwszej w historii Kantonu operacji TIR, chiński przewoźnik przetransportował żywe rośliny do Ałmaty w Kazachstanie. Pięciodniowa podróż obejmowała port w Khorgos i liczyła ponad 6000 km. Samochody pokonywały średnio 1200 km dziennie.

Chiński operator transportujący mrożone mięso uruchomił trasę TIR z Orszy (Białoruś) do Qingdao (wschodnie Chiny). Podróż o długości 10 000 km zajęła trzy tygodnie, skracając czas transportu o około 15 dni w porównaniu z tradycyjnym transportem morskim.

Po pierwszym imporcie TIR w 2024 roku, Szanghaj zrealizował swój pierwszy eksport TIR. Ciężarówka TIR przetransportowała trzy pojazdy ciężarowe z Szanghaju do Mińska na Białorusi. Podróż o długości 10 000 km zajęła 13 dni.

Centrum logistyczne TIR w Linyi otworzyło nową trasę do Ałmaty w Kazachstanie, przez port Khorgos. Pięciodniowa podróż drogowa przewyższa porównywalny transport kolejowy, który trwa 15-20 dni. Centrum logistyczne w Linyi współpracuje obecnie z sześcioma firmami wykorzystującymi karnety TIR (łącznie mają 146 pojazdów), obsługującymi Azję Środkową i Europę. 

Duży krok dla Chin

Pod osłoną karnetów TIR wykonywane są także transportu do Chin. Ciężarówka z przesyłkami e-commerce powrócił do prowincji Zhejiang, co oznacza pierwszy w Chinach import e-commerce z zastosowaniem TIR 9610 (uproszczona procedura celna dla małych przesyłek) i pierwszą w historii Zhejiang operację importu TIR. 

IRU podkreśla, że system tranzytowy TIR nadal zyskuje na popularności w Chinach. Między styczniem 2024 a lipcem 2025 roku liczba licencjonowanych operatorów TIR wzrosła o prawie 600%, a liczba pojazdów TIR wzrosła o prawie 1200%. 

Wzrosty są imponujące, jednak bezwzględne liczby pozostają małe. W 2024 roku w Chinach przewoźnicy użyli niecałe 3 tys. karnetów TIR, gdy np. w Polsce ZMPD wydało klientom ponad 7,2 tys. karnetów TIR.

System TIR funkcjonuje w 65 krajach, od lat największymi użytkownikami są Iran, Uzbekistan i Turcja. Jest to najbezpieczniejszy dla przewoźników oraz administracji skarbowej państw sposób zabezpieczenia należności tranzytowych. 

Źródło: rp.pl

