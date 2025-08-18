Chińskie ciężarówki na trasach do Azji i Europy

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU zachwala rosnącą w Chinach popularność systemu TIR, który pozwala tamtejszym producentom zwiększyć eksport. Chińskie władze zezwoliły na wdrożenie systemu TIR w 48 portach granicznych i miastach śródlądowych, łącząc ponad 60 tras w przeszło 30 krajach Azji i Europy. IRU podkreśla, że uproszczenie formalności celnych dzięki systemowi TIR w wewnętrznych urzędach celnych w Chinach jest szczególnie korzystne w przypadku towarów o dużych gabarytach, łatwo psującej się żywności, towarów niebezpiecznych, handlu elektronicznego, precyzyjnych instrumentów i innych towarów, dla których obowiązują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i terminowości transportu.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Drogowy Wakacje z pouczeniem od inspektorów Pracownicy GITD domagają się podwyżek, resort nie ma na nie pieniędzy, więc przedłuża się protest...

Przykładem może być dostawa akumulatorów litowo-jonowych z Chin do Turcji: licząca 7 tys. km podróż trwała zaledwie trzy tygodnie, gdy transport morski zajmuje zazwyczaj 30–40 dni. IRU zapewnia, że korytarz transkaspijski (otwarty w lipcu 2024 roku) jest regularnie wykorzystywany przez chińskich operatorów w ramach systemu TIR.

Nowe trasy

Pojawiają się jednak nowe wyzwania. Korki i długie kolejki stają się normą, powodując opóźnienia, wyższe koszty i wywierając znaczną presję na kierowców, operatorów i środowisko. W związku z przewidywanym podwojeniem wielkości przewozów towarowych na korytarzu transkaspijskim do 2030 roku, prezes IRU Umberto de Pretto podkreślił znaczenie cyfryzacji (eTIR, e-CMR, e-zezwolenia i e-wizy) i dodatkowych rozwiązań administracyjnych ułatwiających handel.

IRU wskazuje, że system TIR skraca czas tranzytu granicznego nawet o 92%, obniża koszty transportu nawet o 50% i redukuje emisję CO₂ w strefach przygranicznych nawet o 90%.