Reklama

W transporcie drogowym najgorsze minęło

Branża leasingowa zapowiada poprawę popytu na tabor samochodowy i spodziewa się gospodarczego ożywienia.

Publikacja: 07.08.2025 16:30

W transporcie drogowym najgorsze minęło

Robert Przybylski

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Wartość nowo zawartych umów w drugim kwartale była o 9,7 proc. wyższa niż w drugim kwartale 2024 roku. To wyraźna poprawa po słabych trzech pierwszych miesiącach roku, gdy wzrost rok do roku sięgnął zaledwie 1,3 proc. 

Oznaki gospodarczego ożywienia

Wartość nowych umów z pierwszego półrocza sięgnęła 56,7 mld zł. Na słaby początek roku wpływ miała geopolityka i agresywna polityka celna Donalda Trumpa, co wpływa na wzrost niepewności i pogarsza nastroje inwestycyjne firm. oraz opóźnienie w przekazywaniu pieniędzy do beneficjentów w ramach programu KPO, co opóźnia inwestycje infrastrukturalne. – Było powszechne oczekiwanie, że pieniądze z KPO już w II kwartale przełożą się na mocny wzrost produkcji budowlanej w obszarze infrastruktury. Wyniki GUS pokazują wciąż głębokie spadki w tym obszarze w II kwartale, a w ślad za tym na wyraźnym minusie mamy finansowanie maszyn budowlanych – tłumaczy główny ekonomista ZPL oraz EFL Marcin Nieplowicz.

Czytaj więcej

Poprawa sprzedaży samochodów ciężarowych
Drogowy
Poprawa sprzedaży samochodów ciężarowych

Dodaje, że od lutego rośnie w strefie euro produkcja przemysłowa, w kwietniu i maju nawet dynamika wzrosła, choć import, pomimo wojny celnej, pozostał na starym poziomie. Wskazuje, że w strefie euro wskaźnik PMI zbliża się do 50, choć w Niemczech odbicie pozostaje anemiczne. Pozytywnym sygnałem jest obniżenie przez EBC kosztu pieniądza, co zachęciło konsumentów do wydatków. Np. w Niemczech sprzedaż detaliczna w czerwcu poprawiła się o 5 proc. Gospodarka skorzysta także na zbrojeniach. 

Spadki, ale pod kontrolą

W pierwszym półroczu wartość nowych umów leasingowych na pojazdy ciężarowe wyniosła 9,4 mld zł, co oznacza 0,5 procentowy spadek. – Popyt na tabor wrócił, ale bije w nas spadek cen samochodów ciężarowych, notowany od sześciu kwartałów. W trzecim kwartale spadek wyhamuje – przekonuje Nieplowicz. Wskazuje, że wartość umów zmalała o 0,5 proc., ale ilościowo obejmują one o 5 proc. ciężarówek więcej. 

Reklama
Reklama

Nieplowicz podkreśla, że wskaźnik koniunktury dla transportu drogowego był w lipcu najwyższy odczyt od pięciu lat. W Polsce wzrósł optymizm, poprawiła się ocena sytuacji gospodarczej. Widać także odbicie w leasingu naczep - średnio wartość umów zanotowała 8,2 proc. wzrostu w pierwszym półroczu. – Po sześciu kwartałach spadków wyszliśmy na wzrosty i sądzę, że jest to trwały trend – stwierdza Nieplowicz. 

Czytaj więcej

InPost buduje największą paneuropejską sieć OOH dla e-commerce
Firmy
InPost buduje największą paneuropejską sieć OOH dla e-commerce

Tłumaczy, że rynek napędzą inwestycje infrastrukturalne oraz kubaturowe. – Kontrakty z projektów KPO co prawda są, ale pieniądze za nimi nie idą. W drugim kwartale produkcja budowlana zanotowała 10-procentowe spadki, ale to się zmieni i w końcu ruszą budowy. Czerwiec był pierwszym miesiącem w tym roku, gdy odbiło finansowanie zakupów maszyn przez branżę budowlaną – sygnalizuje główny ekonomista ZPL oraz EFL. Za tymi zakupami podążą także zamówienia na tabor samochodowy. 

Potwierdzeniem są rosnące rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 ton: w lipcu wzrosły o 9,2 proc. rok do roku, do 2170 sztuk. Rejestracje ciągników siodłowych poprawiły się o 15 proc. do 1469 sztuk. Rejestracje naczep poprawiły się w lipcu o 24 proc., zaś po siedmiu miesiącach dynamika przyrostów sięgnęła blisko 7 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Bankowość Leasing Firmy EFL Motoryzacja Producenci rejestracje pojazdów ciężkich rejestracje ciężarówek Gospodarka rejestracje samochodów ciężarowych Makroekonomia Koniunktura gospodarcza PMI Związek Polskiego Leasingu

Wartość nowo zawartych umów w drugim kwartale była o 9,7 proc. wyższa niż w drugim kwartale 2024 roku. To wyraźna poprawa po słabych trzech pierwszych miesiącach roku, gdy wzrost rok do roku sięgnął zaledwie 1,3 proc. 

Oznaki gospodarczego ożywienia

Pozostało jeszcze 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Poprawa sprzedaży samochodów ciężarowych
Drogowy
Poprawa sprzedaży samochodów ciężarowych
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Stawki transportowe niskie w całej Europie
Drogowy
Stawki transportowe niskie w całej Europie
Daleka droga do wypłaty odszkodowań za zmowę cenową producentów ciężarówek
Drogowy
Daleka droga do wypłaty odszkodowań za zmowę cenową producentów ciężarówek
Wielton będzie montował Jelcze
Drogowy
Wielton będzie montował Jelcze
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Tata zaproponowała gotówkę za Iveco
Drogowy
Tata zaproponowała gotówkę za Iveco
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie