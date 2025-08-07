W transporcie drogowym najgorsze minęło

Aktualizacja: 08.08.2025 01:00 Publikacja: 07.08.2025 16:30
Wartość nowo zawartych umów w drugim kwartale była o 9,7 proc. wyższa niż w drugim kwartale 2024 roku. To wyraźna poprawa po słabych trzech pierwszych miesiącach roku, gdy wzrost rok do roku sięgnął zaledwie 1,3 proc.
Wartość nowych umów z pierwszego półrocza sięgnęła 56,7 mld zł. Na słaby początek roku wpływ miała geopolityka i agresywna polityka celna Donalda Trumpa, co wpływa na wzrost niepewności i pogarsza nastroje inwestycyjne firm. oraz opóźnienie w przekazywaniu pieniędzy do beneficjentów w ramach programu KPO, co opóźnia inwestycje infrastrukturalne. – Było powszechne oczekiwanie, że pieniądze z KPO już w II kwartale przełożą się na mocny wzrost produkcji budowlanej w obszarze infrastruktury. Wyniki GUS pokazują wciąż głębokie spadki w tym obszarze w II kwartale, a w ślad za tym na wyraźnym minusie mamy finansowanie maszyn budowlanych – tłumaczy główny ekonomista ZPL oraz EFL Marcin Nieplowicz.
Dodaje, że od lutego rośnie w strefie euro produkcja przemysłowa, w kwietniu i maju nawet dynamika wzrosła, choć import, pomimo wojny celnej, pozostał na starym poziomie. Wskazuje, że w strefie euro wskaźnik PMI zbliża się do 50, choć w Niemczech odbicie pozostaje anemiczne. Pozytywnym sygnałem jest obniżenie przez EBC kosztu pieniądza, co zachęciło konsumentów do wydatków. Np. w Niemczech sprzedaż detaliczna w czerwcu poprawiła się o 5 proc. Gospodarka skorzysta także na zbrojeniach.
W pierwszym półroczu wartość nowych umów leasingowych na pojazdy ciężarowe wyniosła 9,4 mld zł, co oznacza 0,5 procentowy spadek. – Popyt na tabor wrócił, ale bije w nas spadek cen samochodów ciężarowych, notowany od sześciu kwartałów. W trzecim kwartale spadek wyhamuje – przekonuje Nieplowicz. Wskazuje, że wartość umów zmalała o 0,5 proc., ale ilościowo obejmują one o 5 proc. ciężarówek więcej.
Nieplowicz podkreśla, że wskaźnik koniunktury dla transportu drogowego był w lipcu najwyższy odczyt od pięciu lat. W Polsce wzrósł optymizm, poprawiła się ocena sytuacji gospodarczej. Widać także odbicie w leasingu naczep - średnio wartość umów zanotowała 8,2 proc. wzrostu w pierwszym półroczu. – Po sześciu kwartałach spadków wyszliśmy na wzrosty i sądzę, że jest to trwały trend – stwierdza Nieplowicz.
Tłumaczy, że rynek napędzą inwestycje infrastrukturalne oraz kubaturowe. – Kontrakty z projektów KPO co prawda są, ale pieniądze za nimi nie idą. W drugim kwartale produkcja budowlana zanotowała 10-procentowe spadki, ale to się zmieni i w końcu ruszą budowy. Czerwiec był pierwszym miesiącem w tym roku, gdy odbiło finansowanie zakupów maszyn przez branżę budowlaną – sygnalizuje główny ekonomista ZPL oraz EFL. Za tymi zakupami podążą także zamówienia na tabor samochodowy.
Potwierdzeniem są rosnące rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 ton: w lipcu wzrosły o 9,2 proc. rok do roku, do 2170 sztuk. Rejestracje ciągników siodłowych poprawiły się o 15 proc. do 1469 sztuk. Rejestracje naczep poprawiły się w lipcu o 24 proc., zaś po siedmiu miesiącach dynamika przyrostów sięgnęła blisko 7 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
