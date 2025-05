W polskich portach więcej kontenerów

Jednocześnie spadają stawki frachtowe. Wskaźnik Drewry WCI Composite spadł 8 maja o 1 proc. do 2076 dol. za kontener 40-stopowy, czyli o 80 proc. poniżej poprzedniego szczytu z września 2021 roku, wynoszącego 10 377 dol. Wskaźnik był jednak o 46 proc. wyższy niż średnia 1420 dol. w 2019 roku, czyli przed pandemią.

Średni tegoroczny wskaźnik łączny dla całego rynku zamknął się na poziomie 2773 dol. za kontener 40-stopowy, czyli o 122 dol. D mniej niż 10-letnia średnia wynosząca 2895 dol. (zawyżona przez wyjątkowy okres Covid 2020-22).

Stawki frachtowe z Szanghaju do Rotterdamu spadły o 7 proc. lub 156 dol. do 2046 dol. za kontener 40-stopowy, a z Szanghaju do Genui spadły o 4 proc. lub 123 dol. do 2766 dol. za kontener 40-stopowy.

dyrektor Polskiego Biura Handlowego Portu w Hamburgu Maciej Brzozowski wyjaśnia, że malejące stawki to efekt przerzucenia przez armatorów część jednostek z Pacyfiku na Atlantyk, co zwiększyło podaż powierzchni transportowej i obniżyło stawki. – Co ciekawe, stawki na Pacyfiku są stawki zachowane – podkreśla Brzozowski.

Drewry spodziewa się, że stawki będą mniej zmienne w nadchodzącym tygodniu, ponieważ przewoźnicy reorganizują swoje możliwości, aby odzwierciedlić zmieniającą się liczbę rezerwacji ładunków z Chin.