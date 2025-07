Niepewny popyt na oceaniczną żeglugę

Kluczowym krajem, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na transport ropy pozostają Chiny. Długofalowo na zmniejszenie popytu na transport tankowcami przyczyni się poprawa efektywności paliwowej i globalny spadek popytu na ropę.

Masowce

Od początku roku wskaźnik popytu na masowce idzie w górę, osiągnął 2052 punkty, to jest blisko 3-krotnie przebił minimalną wartość uzyskaną na przełomie stycznia i lutego. Wytłumaczeniem trendu jest mała skala zamówień w ostatnich latach, która zmniejszyła portfel zamówień w sektorze masowców, co przełożyło się na niski wzrost podaży i lepszą równowagę rynkową, choć popyt pozostaje niepewny ze względu na cła i zakłócenia w handlu.

Analitycy Veson Nautical oczekują, że wyzwania gospodarcze Chin, zwłaszcza trudna sytuacja w sektorze nieruchomości i duże uzależnienie od eksportu, osłabią popyt na import suchych ładunków masowych w 2025 roku, co negatywnie wpłynie na równowagę rynkową.

W dłuższej perspektywie spodziewają się wzrostu popytu na przewozy, m.in. z powodu otwarcia nowych szlaków handlowych, takich jak zwiększone dostawy rudy żelaza z Gwinei do Chin po otwarciu kopalni Simandou w 2026 roku.

Kontenerowce

Wskaźnik światowego popytu na przewozy kontenerowcami opracowany przez Drewery maleje od ponad roku. W ostatnim tygodniu zmalał o 2,6 proc. do 260 dol. za 40-stopowy kontener. Wskaźnik cen na trasie Szanghaj-Rotterdam zmalał w ostatnim tygodniu o 1 proc. do 3468 dol., co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza 60-procentowy spadek.