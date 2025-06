Nowe morskie terminale i promy

Po napaści Rosji na Ukrainę wzrosły w portach przeładunki paliw, w 2024 roku po raz pierwszy w historii przekroczyły 50 mln ton. Tylko Naftoport przeładował ponad 36,6 mln ton ropy naftowej i przeszło 2 mln ton paliw płynnych. Przeładunki węgla spadły o 45 proc. w porównaniu do 2023 roku, natomiast zboża zmniejszyły się o 15 proc. do ponad 10,5 mln ton, z czego połowę przypada na Port Gdynia. O 20 proc. do 0,6 mln ton powiększyły się przeładunki drewna.

Rozbudowa portów i wzrost przeładunków cieszą, ale trzeba pamiętać, że w znacznej części stoi za tym import z Chin, co zabija lokalną wytwórczość. – Prawdą jest, że duża część ruchu w portach pochodzi z rosnącego importu z Chin i Azji, jednak ta infrastruktura jest potencjalną szansą również dla polskich eksporterów. Dodatkowo, korzystając z własnych portów, tworzymy nowe połączenia logistyczne oraz generujemy wpływy podatkowe z ceł i VATu do budżetu państwa, które w 2024 r. wyniosły 56 mld zł – podlicza Pyliński.

Własna flota

Premier zapowiedział budowę następcy Daru Młodzieży, statku szkoleniowo-badawczego Nawigator XXI i trzech promów. – Warto inwestować we własną flotę, bowiem trudno polegać na obcych armatorach obsługujących kluczowe dla Polski relacje morskie. Udział państwa i zapewnienie zdolności przewozowej wpisują się w strategię transportową kraju – przekonuje analityk BGK.

Program budowy promów dla PŻM i PŻB będzie realizowany i obaj państwowi armatorzy mają skonsolidować swoją działalność promową z Euroafrica Shipping Lines, aby podjąć rywalizację w przewozach na Bałtyku. – Konkurencja może bowiem ulec zaostrzeniu, gdy do użytku zostanie oddany tunel łączący Niemcy z Danią i resztą Skandynawii, co ma mieć miejsce ok. 2029 r. Uwolniona w ten sposób zdolność przewozowa może być skierowana na rynek polski – ostrzega Pyliński.

Mieszane wyniki notuje największy polski amator, PŻM. Spółka zamknęła rok 2023 stratą 626 mln zł, gdy rok wcześniej zanotowała 620 mln zł zysku, a w 2021 roku rekordowe 1217 mln zł na plusie, przypomina raport BGK.