Internetowe sklepy nie dają wytchnąć kurierom

Kurierzy rosną w dwucyfrowym tempie

W 2024 roku przyjęto do obrotu 1 214,5 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na przychody w wysokości 13 696,9 mln zł (wzrost o 16,1%). W porównaniu z rokiem 2023 liczba przesyłek wzrosła o 15,3%. – Przekłada się to na 161,5 miliona przesyłek, co daje średnią dzienną na poziomie około 640 tys. w porównaniu z rokiem 2023 – porównuje wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2024 roku 73,3% wartości rynku pocztowego oraz 56,6% całkowitej liczby świadczonych usług pocztowych. – Głównym wolumenem generującym te wzrosty jest e-commerce (B2C) oraz coraz szybciej rosnący wolumen re-commerce (C2C) czyli obrót rzeczami używanymi. Trend ten będzie w dalszym ciągu wymuszał na operatorach KEP optymalizację kosztów ostatniej mili, które w niektórych firmach wynoszą nawet do 60% kosztów całej dystrybucji przesyłek – podkreśla wiceprezes LME.

W 2024 roku 909 147 reklamacji dotyczących usług kurierskich. W przeliczeniu na liczbę zrealizowanych usług oznacza to, że jedna reklamacja przypadała średnio na 1 335 przesyłek, co w stosunku do 2023 roku oznacza wzrost o niemal 5 proc.

Gral zaznacza, że najbardziej efektywnym kosztowo rozwiązaniem są dostawy poza domem (OOH) czyli do punktów PUDO oraz automatów paczkowych. – W tej dziadzinie Polska jest światowym liderem, szczególnie w obszarze ilości i dostępności automatów paczkowych – zaznacza wiceprezes LME.

Liderem rynku pozostaje InPost, który doręczył 58,4% przesyłek, dysponując 70 proc. skrytek w automatach paczkowych. Przychody InPost stanowiły 47,3% obrotu całego segmentu KEP. Prezes InPost Rafał Brzoska przypomina, że jego spółka zapłaciła w 2024 roku 380 mln zł podatku PIT. – Pięć razy więcej niż cała zagraniczna konkurencja razem wzięta – podkreśla Brzoska.