Ceny najmu statków zmaleją

Zamknięcie dla żeglugi Morza Czerwonego uderzyło przede wszystkim w armatorów kontenerowych i rynek tankowców, niemniej część masowców także opływa Przylądek Dobrej Nadziei, co wydłuża przebiegi tej grupy statków o 1 proc.

Dystanse pokonywane przez kontenerowce w 2024 roku wzrosły o 17,1 proc., szacuje Veson Nautical, ale w tym i kolejnych latach nie będą one rosły. Wzrosły nie tylko przebiegi, ale także ilości przewożonych pojemników. Veson Nautical oblicza, że prędkość kontenerowców zwiększyła się w 2024 roku o 1 proc. w stosunku do wcześniejszego roku. Nie spodziewa się jej dalszego wzrostu z powodów regulacji środowiskowych. Także sytuacja gospodarcza nie zachęca do podnoszenia prędkości jednostek.

Veson Nautical prognozuje spadek stawek wynajmu statków wraz z wdrożeniem do służby w tym roku nowych jednostek. Obniżka cenników wynajmu dotknie wszystkich rodzajów kontenerowców. W latach 2025-28 wielkość światowej floty kontenerowców będzie rosła w średnim tempie 8,2 proc. rocznie.

W ostatnich latach najczęściej zamawianym w stoczniach typem kontenerowca był Panamax, ale ostatni rok przyniósł zmianę na korzyść bardzo dużych kontenerowców (ULCV), które obsługują trasę z Azji do Europy i muszą opływać Afrykę. Stosunek jednostek obstalowanych do istniejącej floty wynosi 29,6 proc.

Zarazem w ostatnim roku wzrosły wyceny kontenerowców. Piętnastoletni panamax o pojemności 4,2 tys. zwiększył wartość o blisko 80 proc. do 37,2 mln dol.