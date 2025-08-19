Nowe karty dla kierowców

Aktualizacja: 19.08.2025 16:18 Publikacja: 19.08.2025 10:39
Od 19 sierpnia w transporcie międzynarodowym w UE obowiązkowe jest stosowanie tachografów cyfrowych G2V2, które zapisują na kartach kierowcy większą ilość danych niż wcześniejsze wersje. Stąd Ministerstwo Infrastruktury przygotowało blisko rok temu rozporządzenie, które pozwoli na wymianę starszej karty kierowcy ze względu na chęć posiadania karty najnowszej generacji G2V2, które lepiej współpracują z nowymi smart tachografami G2V2.
Projekt rozporządzenia jest na etapie rozpatrywania przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Nie wiadomo jednak, kiedy rozporządzenie zacznie obwiązywać. – Nowe przepisy w tym zakresie są bardzo wyczekiwane przez branżę transportową. Obecne regulacje uniemożliwiają dobrowolną wymianę kart kierowców na dokumenty w pełni zgodne z obowiązującymi rozwiązaniami technologicznymi i prawnymi wymogami dotyczącymi rozszerzonego okresu kontrolnego do 56 dni. Ich wprowadzenie rozwiązałoby trudności z rejestracją danych na karcie, w szczególności dotyczących automatycznych przekroczeń granic. Ponadto projekt zawiera również zniesienie obowiązku odsyłania starszych kart np. podczas wymiany z powodu zmiany danych osobistych lub administracyjnych. Dzięki temu sam proces uzyskiwania nowego dokumentu będzie łatwiejszy i szybszy – ocenia ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch.
Włoch przypomina, że od początku 2025 roku na terenie całej UE weszły w życie przepisy wydłużające dwukrotnie okres kontrolny z 28 do 56 dni. - Najnowsze tachografy poza standardowymi aktywnościami kierowcy rejestrują także automatycznie przekraczanie granic państw. Niemniej jednak w starszych kartach (G2V1) brakuje sekcji, w której mogłyby być zapisywane informacje o wjeździe do nowego kraju, więc dane te rejestrowane są wyłącznie w tachografie. Jeśli kierowca w międzyczasie zmieni pojazd, to na jego karcie zabraknie informacji na ten temat. W przypadku kontroli przewoźnik będzie musiał więc zorganizować wydruk z tachografu lub przesłać pobrane dane innej ciężarówki, a nie zawsze będzie to możliwe – ostrzega ekspert ds. rozwoju i szkoleń Inelo.
Prezes MCG Logistics Mirosław Maszoński uważa, że możliwość wymiany kart kierowcy do tachografów G2V2 na żądanie będzie istotnym ułatwieniem. – Obecnie w przypadku uszkodzenia, utraty lub problemów technicznych z kartą proces jej wymiany bywa czasochłonny i wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek – zaznacza Maszoński. Przypomina, że już wcześniej branża transportowa zgłaszała, że możliwość wymiany karty na wniosek zwiększy elastyczność operacyjną firm transportowych, a także zmniejszy straty wynikające z postoju pojazdów. – Wprowadzenie takiej opcji jest bardzo korzystne – uważa prezes MCG Logistics.
Natomiast prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusz Matulewicz przyznaje, że nie słyszał, aby ktoś skarżył się na brak możliwości wymiany karty na G2V2. – Zaznaczanie przekraczania granic kierowcy opanowali, a czas i miejsce za/rozładunku przewoźnik może określić znacznie precyzyjniej innymi metodami. Jeśli chodzi o zwiększoną pamięć, to osobiście nie spotkałem się jeszcze z przypadkami nadpisywania danych na karcie. Może w jakichś bardzo złożonych transportach ktoś ma z tym problem, ale jak napisałem, ja się z tym nie spotkałem więc argument zwiększonej pojemności wg mnie raczej nie będzie powodem wymiany – uważa Matulewicz.
Dodaje jednak, że przewoźnicy powinni mieć możliwość wymiany karty. – Brak takiej możliwości spowoduje stosowanie przez kierowców mniej lub bardziej zgodnych z prawem rozwiązań, a nie o to nam chyba chodzi? – pyta Matulewicz.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest przygotowana do produkcji zwiększonej liczby kart. "Dziś nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, jak duży to będzie wzrost. Z naszego doświadczenia wynika, że skokowy wzrost zainteresowania może pojawić dopiero się w momencie wystąpienia u przewoźników problemów operacyjnych lub gdy zaczną otrzymywać kary" wyjaśnia PWPW.
Przypomina, że PWPW jako pierwsza w Europie otrzymała świadectwo homologacji kart do inteligentnych tachografów drugiej generacji G2v2 wydane przez Kraftfahrt-Bundesamt w kwietniu 2023 r. "Wydawanie kart nowego typu rozpoczęliśmy, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, 21 sierpnia tego samego roku. W związku z cyklem życia produktu, który trwa 5 lat, część kart typu G2V1 wydawanych od 2019 roku uległa już naturalnej wymianie wynikającej z utraty ważności, a także z powodu zgubienia, zniszczenia lub z przyczyn administracyjnych. W tym momencie na ryku pozostaje mniej niż 500 000 kart starszego typu, które w przypadku zmiany przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia w sprawie kart do tachografów cyfrowych podlegałyby dobrowolnej wymianie" szacuje PWPW.
Zapewnia, że w umowach z dostawcą PWPW ma zagwarantowane dostawy mikroprocesorów w liczbie, która odpowiadać będzie potrzebom rynku, dlatego wytwórnia nie przewiduje problemów w tym obszarze.
PWPW wskazuje na rosnącą liczbę problemów technicznych związanych z urządzeniami do odczytu kart tachografowych w wersji G2V2. "Należą do nich m.in. błędne zapisy aktywności, samoczynne wysuwanie się kart, co skutkuje nieprawidłowym zapisem sesji, a także zakłócenia GNSS, które wpływają na rejestrację lokalizacji. Media niedawno donosiły o tym, że źródłem zakłóceń są emisje elektroniczne z Obwodu Kaliningradzkiego. Eksperci z branży potwierdzają, że problemy pojawiają się w skali, którą uznać należy za istotną. Nieprawidłowości techniczne wskazują na nie do końca poprawne działanie nowych urządzeń, co w praktyce może spowolnić migrację do nowego typu kart" zastrzega PWPW.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jako pierwsza w Europie otrzymała świadectwo homologacji kart do inteligentnych tachografów drugiej generacji G2v2 wydane przez Kraftfahrt-Bundesamt w kwietniu 2023 roku.
