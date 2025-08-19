Nowe karty dla kierowców

Od 19 sierpnia w transporcie międzynarodowym w UE obowiązkowe jest stosowanie tachografów cyfrowych G2V2, które zapisują na kartach kierowcy większą ilość danych niż wcześniejsze wersje. Stąd Ministerstwo Infrastruktury przygotowało blisko rok temu rozporządzenie, które pozwoli na wymianę starszej karty kierowcy ze względu na chęć posiadania karty najnowszej generacji G2V2, które lepiej współpracują z nowymi smart tachografami G2V2.

Reklama Reklama

Projekt rozporządzenia jest na etapie rozpatrywania przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Nie wiadomo jednak, kiedy rozporządzenie zacznie obwiązywać. – Nowe przepisy w tym zakresie są bardzo wyczekiwane przez branżę transportową. Obecne regulacje uniemożliwiają dobrowolną wymianę kart kierowców na dokumenty w pełni zgodne z obowiązującymi rozwiązaniami technologicznymi i prawnymi wymogami dotyczącymi rozszerzonego okresu kontrolnego do 56 dni. Ich wprowadzenie rozwiązałoby trudności z rejestracją danych na karcie, w szczególności dotyczących automatycznych przekroczeń granic. Ponadto projekt zawiera również zniesienie obowiązku odsyłania starszych kart np. podczas wymiany z powodu zmiany danych osobistych lub administracyjnych. Dzięki temu sam proces uzyskiwania nowego dokumentu będzie łatwiejszy i szybszy – ocenia ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch.

Większy zakres kontroli

Włoch przypomina, że od początku 2025 roku na terenie całej UE weszły w życie przepisy wydłużające dwukrotnie okres kontrolny z 28 do 56 dni. - Najnowsze tachografy poza standardowymi aktywnościami kierowcy rejestrują także automatycznie przekraczanie granic państw. Niemniej jednak w starszych kartach (G2V1) brakuje sekcji, w której mogłyby być zapisywane informacje o wjeździe do nowego kraju, więc dane te rejestrowane są wyłącznie w tachografie. Jeśli kierowca w międzyczasie zmieni pojazd, to na jego karcie zabraknie informacji na ten temat. W przypadku kontroli przewoźnik będzie musiał więc zorganizować wydruk z tachografu lub przesłać pobrane dane innej ciężarówki, a nie zawsze będzie to możliwe – ostrzega ekspert ds. rozwoju i szkoleń Inelo.

Prezes MCG Logistics Mirosław Maszoński uważa, że możliwość wymiany kart kierowcy do tachografów G2V2 na żądanie będzie istotnym ułatwieniem. – Obecnie w przypadku uszkodzenia, utraty lub problemów technicznych z kartą proces jej wymiany bywa czasochłonny i wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek – zaznacza Maszoński. Przypomina, że już wcześniej branża transportowa zgłaszała, że możliwość wymiany karty na wniosek zwiększy elastyczność operacyjną firm transportowych, a także zmniejszy straty wynikające z postoju pojazdów. – Wprowadzenie takiej opcji jest bardzo korzystne – uważa prezes MCG Logistics.