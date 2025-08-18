Etylina lotnicza nie zniknie

Na początku maja lotniska w Ostendzie (EBOS) i w Antwerpii (EBAW) wprowadziły zakaz sprzedaży, tankowania i wykorzystywania w samolotach lotnictwa lekkiego benzyny Avgas 100LL. Odbyło się to bez zapowiedzi, konsultacji oraz bez uzasadnienia.

Producenci tego paliwa korzystają z praw nabytych, jak i pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczącej wydania zezwolenia na stosowanie czteroetylku ołowiu (TEL) do benzyn lotniczych co najmniej do końca kwietnia 2032 roku.

Zezwolenia dla niektórych

Sprzedaż paliwa Avgas zawierającego mniej niż 0,1% czteroetylku ołowiu nie wymaga uzyskiwania żadnych dodatkowych zezwoleń. Od 1 maja 2025 r. użycie TEL w produkcji Avgas oraz produktów, w których jego zawartość jest wyższa niż 0,1% będzie możliwe wyłącznie na podstawie wyjątkowych zezwoleń Europejskiej Agencji Chemikaliów. Firmy te czekają jeszcze tylko na podpis Komisji Europejskiej na zezwoleniu, co nie ogranicza możliwości produkcji ze względu na prawa nabyte z racji terminowego złożenia wniosku.

Bezpieczna konwersja na alternatywne lotnicze paliwa bezołowiowe jest długotrwałym procesem. To nie tylko wydanie certyfikatów STC, ale również zapewnienie standardów produkcyjnych, logistycznych i dystrybucyjnych w całym łańcuchu dostaw.