Etylina lotnicza nie zniknie

Na początku maja lotniska w Ostendzie (EBOS) i w Antwerpii (EBAW) wprowadziły zakaz sprzedaży, tankowania i wykorzystywania w samolotach lotnictwa lekkiego benzyny Avgas 100LL. Odbyło się to bez zapowiedzi, konsultacji oraz bez uzasadnienia.
Producenci tego paliwa korzystają z praw nabytych, jak i pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczącej wydania zezwolenia na stosowanie czteroetylku ołowiu (TEL) do benzyn lotniczych co najmniej do końca kwietnia 2032 roku.
Sprzedaż paliwa Avgas zawierającego mniej niż 0,1% czteroetylku ołowiu nie wymaga uzyskiwania żadnych dodatkowych zezwoleń. Od 1 maja 2025 r. użycie TEL w produkcji Avgas oraz produktów, w których jego zawartość jest wyższa niż 0,1% będzie możliwe wyłącznie na podstawie wyjątkowych zezwoleń Europejskiej Agencji Chemikaliów. Firmy te czekają jeszcze tylko na podpis Komisji Europejskiej na zezwoleniu, co nie ogranicza możliwości produkcji ze względu na prawa nabyte z racji terminowego złożenia wniosku.
Bezpieczna konwersja na alternatywne lotnicze paliwa bezołowiowe jest długotrwałym procesem. To nie tylko wydanie certyfikatów STC, ale również zapewnienie standardów produkcyjnych, logistycznych i dystrybucyjnych w całym łańcuchu dostaw.
Fakt certyfikowania benzyny bezołowiowej Swift 100R na kilka popularnych typów samolotów, w tym modele Cessna 172S i 172R, nie jest żadnym przełomem. Avgas 100LL nadal w wielu przypadkach pozostaje niezastąpiony. – To kwestia ok. 30% samolotów, których silniki nie są przystosowane do spalania innego paliwa. Powie ktoś, że to problem ich właścicieli, tyle tylko, że to nieprawda, ponieważ są to samoloty ratownicze, sanitarne, gaśnicze oraz należące do służb nadzoru granic i zabezpieczenia wyłącznych stref ekonomicznych – zauważa członek zarządu spółki Warter Fuels Konrad Bieńkowski i dodaje: – To maszyny, w których moc i sprawność silników ma niebagatelne znaczenie, a ich czas eksploatacji jest często liczony w dekadach – podkreśla Bieńkowski.
Czteroetylek ołowiu (TEL), jest jedynym dodatkiem przeciwstukowym wymienianym w normach na benzynę lotniczą Avgas 100LL, który zapewnia wysoką liczbę oktanową (100) i bezpieczną pracę silnika.
Nowsze samoloty, których silniki przystosowane są do spalania benzyny bezołowiowej, mogą korzystać m.in. z bezetanolowej benzyny bezołowiowej UL 91 lub AKI93, która została zaprojektowana specjalnie do stosowania w najpopularniejszych silnikach lotniczych.
Kluczowe pozostają kwestie bezpieczeństwa i utrzymania gwarancji dla silników. Z amerykańskiego programu certyfikacji, które miało się zakończyć się stworzeniem normy ASTM, wszystkie sprawdzane paliwa zostały przez producentów wycofane. Powodem tej decyzji były problemy pojawiające się na różnych etapach certyfikacji.
W lutym tego roku po serii testów i oceny paliwa GAMI G100UL, które miało być alternatywą dla klasycznego, „ołowiowego” Avgas 100LL, producent samolotów Cirrus (silniki Continental i Lycoming) poinformował, że zidentyfikował konkretne obawy dotyczące kompatybilności materiałowej. Testy w laboratorium i na pokładzie samolotu wykazały, że uszczelnienie zbiornika pogarsza się w kontakcie z paliwem GAMI G100UL, co może prowadzić do problemów ze zdatnością do lotu. W chwili obecnej Cirrus nie zezwala na stosowanie paliwa GAMI G100UL w samolotach Cirrus SR Series. Ponadto Cirrus nie gwarantuje obecnie ani nie udziela rękojmi stosowania przez operatora paliwa GAMI G100UL w samolotach serii SR.
Producent przypomniał, że według Continental i Lycoming do silnika objętego gwarancją można używać wyłącznie zatwierdzonych paliw, w innym przypadku mogą one utracić gwarancję producenta na silnik. Powstają także wątpliwości w razie wypadku, kto zawinił. – Nie zapominajmy też o tym, że nawet najlepsze wyniki badań laboratoryjnych nie są w stanie zastąpić sprawdzianu, jakiemu jest poddawany silnik w realnych warunkach lotu. Do doskonałości dochodzi się latami i taki rozwój mają za sobą paliwa Avgas 100LL – podsumowuje Bieńkowski.
European Authority for Aviation Safety (EASA) będzie promować lotnictwo ogólne. UE dostrzegła potencjał gospodarczy w tej branży, która wytwarza 9 mld euro rocznie, 35 000 bezpośrednich miejsc pracy, 155 000 pośrednich miejsc pracy, a jedna trzecia samolotów lotnictwa ogólnego (wszystkich rozmiarów i typów) będzie produkowana w Europie.
