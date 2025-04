Trump rozbujał transport lotniczy i morski

Stawki do USA i Europy

W pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano znaczący wzrost liczby lotów pasażerskich między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego (CAAC) informowała, że liczba regularnych, bezpośrednich lotów pasażerskich między tymi krajami wzrosła do 63 tygodniowo. – W pierwszym kwartale 2025 nastąpił wzrost stawek lotniczych z Chin do USA powyżej 4 procent w ujęciu rok do roku. Rzeczywiście podbicie stawek frachtu lotniczego do USA pociągnęło za sobą wzrost cen frachtowych do Europy z porównywalnymi wzrostami – zauważa Air & Rail Freight Country Manager Raben Sea & Air SE Piotr Toczyłowski.

Wskazuje, że wydarzenia jedynie nieznacznie negatywnie wpłynęły na ofertę transportową cargo do Europy. – Głównych zmian natomiast należy doszukiwać się w charakterystycznych dla awiacji zwrotach akcji związanych z wprowadzaniem programów letnich. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie okresu wakacyjnego, na rynku pasażerskim, linie lotnicze corocznie, z końcem marca, wprowadzają letni rozkład rejsów. Charakteryzuje się on zwiększoną ilością desygnowanych samolotów i związanych z tym przelotów również z Polski do i z USA. Podaż miejsca znacząco wzrasta i ceny za fracht idą w dół – tłumaczy Toczyłowski.

Przypomina, że zawirowania wojny celnej nie wpływają bezpośrednio na ruch pasażerski i w konsekwencji, na ograniczenia w dostępności miejsca dla cargo w samolocie. – Wraz z rozkładem letnim, miejsca dla cargo w samolotach jest więcej i ceny za transport spadają. Należy pamiętać, że ponad 60 proc. ładunków transportowanych drogą lotniczą obsługują samoloty pasażerskie. W branży nazywa się to „belly cargo” albo „lower deck cargo”.

Pozostałe 40 proc. przewozów jest realizowany samolotami frachtowymi włączają czartery, których udział w przewozach to niespełna 10 proc. – podkreśla przedstawiciel Raben.

Bieżący kwartał

Toczyłowski spodziewa się liniowej redukcji potoków ładunków transportowanych samolotami do USA. – Po czym wszystkie scenariusze są możliwe. Jedno jest pewne, rynek transportów lotniczych reaguje szybko na zmiany geopolityczne i handlowe. Podąża za nimi i jest doskonały probierzem zachodzących zmian – przypomina reprezentant Raben.