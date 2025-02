CPK zmieni sieć energetyczną kraju

PSE planuje, że do 2027 roku zakończy rozbudowę stacji 400/220/110 kV Stryków (Dmosin) dla wprowadzenia linii abonenckiej 220 kV (zasilanie podstacji trakcyjnej Dmosin). Będzie to pierwszy z 15 obiektów energetycznej inwestycji CPK. Kolejne będą oddawane sukcesywnie do 2023 5 roku.

Reklama

Moc przyłączeniowa lotniska CPK wynosi 122 MW, sumaryczna moc przyłączeniowa dla pięciu podstacji na odcinku Warszawa-Wrocław wynosi 296 MW. Zgodnie z Programem Wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032, nakłady na ten cel do 2032 roku mają wynieść 600 mln zł, przy czym nie oznacza to całości wydatków na zapewnienie zasilania dla linii „Y” (budowa odcinka Sieradz – Poznań jest przewidywana do realizacji do 2035 roku). Ponadto rozbudowa podstacji i budowa linii wysokich napięć finansowane są ze środków PSE i uwzględniane w taryfie.

Czytaj więcej Krajowe Ruszyła operacja „deregulacja polskiej gospodarki” Przewoźnicy mają już listę własnych postulatów co należy uprościć, aby ulżyć firmom w funkcjonowaniu i odwrócić niebezpieczeństwo licznych bankructw w branży transportu drogowego.

Kolej zasilona

CPK zawarła już pięć umów, w tym jedną na budowę nowej podstacji trakcyjnej, trzy umowy na przebudowę istniejących podstacji trakcyjnych oraz jedną umowę na przebudowę istniejącej kabiny sekcyjnej. Pozostałe obiekty znajdują się na etapie analizy zasilania lub pozyskiwania warunków przyłączeniowych.

CPK przypomina, że największe zapotrzebowanie na moc i energię dotyczy sieci trakcyjnej na odcinkach o najwyższej prędkości, zasilanej prądem przemiennym o napięciu 2x25 kV. Raport fundacji ProKolej tłumaczy, że „system przemiennoprądowy o napięciu 25 kV 50 Hz eksploatowany jest w licznych krajach Europy. Stosuje się go do zasilania sieci trakcyjnych na liniach dużych prędkości w krajach, w których linie konwencjonalne zasilane są w systemach stałoprądowych. Moce zasilanych pojazdów trakcyjnych mogą osiągać wartość do około 20 MW.”