Branża spożywcza rozbudowuje magazyny

Grupa Maspex uruchomiła na początku czerwca zautomatyzowane centrum dystrybucyjno-logistyczne w Tymbarku. Obiekt wartości 165 mln zł położony jest w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego marki.

Magazyn wysokiego składowania o powierzchni ponad 6600 m kw. Dysponuje 27 tys. miejsc paletowych i obsługuje ponad 8 tys. palet na dobę. Budowę rozpoczęto w październiku 2023 roku.

W obiekcie działa 7 automatycznych układnic poruszających się wzdłuż regałów, które umożliwiają szybkie i wydajne operowanie paletami na dużej wysokości. System SVL obejmuje 6 pojazdów wahadłowych, które transportują towary między strefą składowania a obszarem kompletacji, pakowania i załadunku. Dodatkowo 12 gondol monorail porusza się po pojedynczej szynie, przewożąc palety między zakładem produkcyjnym a centrum logistycznym.

Dzięki nowemu centrum logistycznemu dzienna liczba palet wysyłanych bezpośrednio do klientów wzrosła jedenastokrotnie. – Nasza logistyka i magazyny wysokiego składowania są zautomatyzowane na najwyższym, dostępnym obecnie, światowym poziomie. Doinwestowanie naszych fabryk, centrów logistycznych i procesów technologicznych uważam za jeden z największych sukcesów. To jedna z kluczowych przewag biznesowych Grupy Maspex. Centrum w Tymbarku to przedsięwzięcie, które uelastyczni całą naszą strukturę logistyczną i rozszerzy nasze możliwości dystrybucyjne – podkreśla współwłaściciel i prezes zarządu Grupy Maspex Krzysztof Pawiński.