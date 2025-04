Najkosztowniejsze magazyny rosną w Polsce jak grzyby po deszczu

Pierwszy kwartał nie był jednak najlepszy dla branży spożywczej. – Nie był tak mocny jak przewidywaliśmy i dostrzegamy duże różnice obrotów między sieciami, nawet o 10-15 proc. jedni zwiększyli sprzedaż, a inni cofnęli się. Egzaminem dla rynku będzie majowy weekend. Okres od kwietnia do czerwca to czas największej aktywności dystrybutorów towarów mrożonych – zaznacza prezes Frigo Logistics Kris Verbruggen.

Dodaje, że spółka wejdzie głębiej w przewozy ładunków o temperaturze kontrolowanej i świeżych. – Ta nisza to dla nas okazja nie strategia, chodzi nam o ograniczenie pustych przebiegów zarządzanej przez nas floty. Do tego musimy dopasować infrastrukturę, wydzielimy w magazynach w Czeladzi i Żninie miejsca do dystrybucji tych produktów – wyjaśnia Verbruggen.