Rośnie popyt na magazyny, rok zapowiada się lepiej niż poprzedni

W 2024 roku Polska gospodarka zanotowała solidny wzrost PKB o 2,9%, co miało pozytywny wpływ na rynek nieruchomości logistycznych i przemysłowych. – Sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,7% r/r, wartość sprzedaży internetowej o ok. 6,5% r/r, a udział wydatków na e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej wyniósł średnio 8,9%. Po latach wysokiej inflacji, jej średni poziom spadł do 3,6%, co daje przedsiębiorstwom większą przewidywalność w budżetowaniu kosztów prowadzenia działalności – zaznacza Head of Industrial, Savills Polska Michał Chodecki.

Popyt wzrósł dzięki e-handlowi

Firma doradcza Cushman & Wakefield oszacowała ubiegłoroczny popyt, wynoszący 5,8 mln m kw. wynajętej powierzchni, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku 2023.

Transakcje najmu na polskim rynku stanowiły 59% umów sfinalizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (9,83 mln mkw.). Łączne koszty użytkowania magazynu w Polsce są o 23% niższe niż w Czechach i ponad 50% niższe niż w Niemczech.

Podobnie jak w całym 2023 roku, około 58% transakcji najmu stanowiły nowe umowy i ekspansje. Renegocjacje dotyczyły 42% wolumenu transakcji najmu. Największy udział w popycie miał segment handlu i e-commerce, który odpowiadał za 38% podpisanych umów. Na kolejnych miejscach znalazły się logistyka i dystrybucja z wynikiem 32% oraz produkcja i motoryzacja 16%.