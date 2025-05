Od dzisiaj przewoźnicy mogą ubiegać się o dopłaty do e-ciężarówek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ruszył 30 maja z naborem wniosków w programie Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. Chodzi o dopłatę do elektrycznych (bateryjnych i wodorowych) ciężarówek o dmc – odpowiednio – od 3,5 do 12 ton i powyżej 12 ton, zarówno zabudowanych jak i w formie podwozia.

Liczba przyznanych dotacji do pojazdów zeroemisyjnych N2 i N3 nie będzie, w danym roku kalendarzowym, większa od liczby zezłomowanych pojazdów spalinowych na terytorium RP, w danej kategorii pojazdów.

Nabór wniosków w programie potrwa od 30 maja 2025 r. do 30 czerwca 2029 roku i skierowany jest do przedsiębiorców, którzy mają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie przysługuje zarówno kupującym jak i leasingującym pojazdy.

Dotacje będą przyznawane do różnicy ceny między zakupem referencyjnego pojazdu spalinowego a zeroemisyjnego, w przypadku leasingu będą to dopłaty do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu.