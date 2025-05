Publiczne przewozy autobusowe przejmą marszałkowie

Rząd przygotowuje nowelizację ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym oraz prawa przewozowego. Celem jest likwidacja „białych plam komunikacyjnych” na mapie Polski, nadal brakuje linii autobusowych choć uruchomiony Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyczynił się do zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego osób zamieszkujących tereny oddalone od aglomeracji miejskich.

W 2025 roku na realizację przewozów autobusowych w Polsce MI przeznaczyło 900 mln zł. Kwota jest dzielona pomiędzy poszczególne województwa w zależności od ich potrzeb i liczby zgłoszonych wniosków.

Rząd wskazuje, że powodem niedomagań autobusowej komunikacji jest:

- brak stabilnego finansowania przewozów regionalnych i lokalnych oraz przeniesienie ciężaru organizacji transportu na jednostki samorządu terytorialnego, które często nie mają wystarczających funduszy na realizację tego zadania,- niskie zainteresowanie przewoźników prywatnych obsługą nierentownych tras, co prowadzi do rezygnacji z kursów szczególnie na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia,- wzrost kosztów paliwa i pracy kierowców, co znacząco wpłynęło na opłacalność przewozów.