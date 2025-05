Terminal w nowych rękach, czeka go rozbudowa

KPRM poinformowało, że to premier Donald Tusk podjął decyzję, aby nadzór nad rozwojem Euroterminalu Sławków miało w stu procentach polskie państwo. Premier zapowiedział również, że „Polska pozostaje otwarta, jeśli pojawią się partnerzy – ci najwięksi i najlepsi na świecie – którzy wniosą dodatkowe możliwości i będą gotowi współpracować w Sławkowie. Jednak niezależnie od międzynarodowego zainteresowania Polska nie dopuści do oddania kontroli nad tym strategicznym centrum logistycznym”.

W ostatnim czasie terminal nie był intensywnie wykorzystywany, bowiem przeładunki przejmują Ukraińcy. Są tańsi od przedsiębiorstw działających po polskiej stronie i zdominowali dzięki temu nie tylko przemieszczanie towaru z wagonu na wagon lub ciężarówkę, ale także usługi celne.

Przygraniczne terminale z Ukrainą mogą ożyć, jeśli Unia Europejska umożliwi po 5 czerwca bezcłowy import żywności z Ukrainy, czego domaga się Kijów.

ARP ratuje PKP Cargo

W tle jest ratowanie przez ARP Grupy PKP Cargo. Giełdowa spółka poinformowała 16 maja, że PKP Connect (spółka zależna od PKP Cargo) zamierza sprzedać ARP połowę akcji Terminale Przeładunkowe Sławków–Medyka wartych nominalnie ponad 21,4 mln zł, a PKP Cargo sprzeda ARP ponad 9,3 proc. akcji Euroterminal Sławków o nominalnej wartości 17 mln zł.

Czytaj więcej Drogowy Ruszyła trzecia zmiana w fabryce ciężarówek Sprzedawcy zapewniają, że popyt na ciężarówki wraca, fabryki ruszają z trzecią zmianą, ale sytuac...

Obie strony muszą jeszcze porozumieć się co do ceny, niemniej zastrzyk finansowy dla Grupy PKP Cargo będzie bardzo potrzebny. W 2024 roku strata netto Grupy PKP Cargo wyniosła 2,41 mld zł. Wpłynęły na to przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości, które w 2024 roku łącznie wyniosły 2,1 mld zł. W 2024 roku przychody ze sprzedaży Grupy sięgnęły 4,46 mld zł i były o 18,8 proc. mniejsze rok do roku. EBITDA spadła z 1,08 mld zł w roku 2023 do blisko 300 mln zł w roku ubiegłym. W pierwszym kwartale br. udział PKP Cargo w pracy przewozowej ogółem stanowił 25,8 proc., gdy w 2024 roku sięgał 27,79 proc., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.