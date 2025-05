Niemcy już nie mówią o wycofaniu ze sprzedaży silników spalinowych

Z drugiej strony politycy przewidują wydatek biliona euro w nadchodzącej dekadzie i część z tej sumy ma trafić na modernizację infrastruktury, w tym dróg oraz budowę ładowarek. – Bez uznania czystych paliw w transporcie drogowym, IRU stwierdziła, że ​​istnieje ryzyko, że kluczowe segmenty sektora transportu, w szczególności operatorzy dalekobieżni i ciężarówek, zostaną bez realnych opcji w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej – niepokoi się przedstawicielka IRU.

Czyste paliwa

Uważa, że ​​jeśli strategia dekarbonizacji ma być wdrożona w transporcie drogowym w UE, powinna obejmować wszystkie czyste rozwiązania, w tym czyste paliwa. – Wielu przewoźników dokonało poważnych inwestycji w szereg technologii, jak pojazdy bezemisyjne a także czyste paliwa i pojazdy, które je wykorzystują – zwróciła uwagę Marian i zaapelowała o bezpieczeństwo inwestycji. Przedsiębiorcy przypominają politykom straty jakie ponieśli na samochodach gazowych, które okazały się zbyt drogie dla klientów i musiały być zastąpione przez diesle, gdy gaz ziemny nagle zdrożał latem 2022 roku.

IRU podkreśla znaczenie dostępu firm MŚP do mechanizmów wsparcia i finansowania. – Pomoc finansowa dla małych przedsiębiorstw powinna zostać wzięta pod uwagę przez nowy rząd koalicyjny, szczególnie w kontekście dążenia do zachęcenia do większej elektryfikacji w sektorze transportu – stwierdza Marian.

Organizacja przewoźników jest zadowolona z zapowiedzi rządu niemieckiego przeznaczania przychodów z opłat drogowych na cele drogowe i dekarbonizacji. IRU ma nadzieję, że rozwiązanie posłuży jako przykład i inspiracja dla przyszłej polityki UE i krajowej w innych państwach członkowskich.