Pesa: stabilna perspektywa i nowe hale

Rozbudowa bydgoskich zakładów nie tylko zwiększy wielkość produkcji, ale pozwoli także poszerzyć asortyment. Nowo budowane w Bydgoszczy hale będą przystosowane do produkcji pojazdów z napędami alternatywnymi oraz pojazdów KDP osiągających prędkości 200 i 230 km/h.

Pesa tworzy oddziały w kolejnych krajach, rozwija struktury w Czechach i Rumunii, gdzie we współpracy z lokalnymi partnerami powstają centra serwisowe i utrzymaniowe.

Rośnie cały rynek

Nowosądecki producent pociągów Newag zwiększył w 2024 roku przychody o ponad 30 proc. porównaniu do 2023 roku do 1587,6 mln zł. Marża brutto wzrosła o przeszło 25 proc. do 248,5 mln zł, a w ujęciu procentowym sięgnęła 15,7 proc. i była o 0,6 pp. niższa niż w 2023 roku. Zysk netto wyniósł 100,5 mln zł i był o blisko 132 proc. większy niż w 2023 roku i to pomimo wdrożonych na początku roku podwyżek dla załogi.

Czytaj więcej Szynowy Miliardowy kontrakt Pesy już w realizacji Pesa z sukcesem weszła na obiecujący rynek rumuński. Elektryczne pociągi Pesa już w próbach homol...

Razem z producentami finalnymi rosną dostawcy. Wśród nich jednym z najważniejszych jest specjalizujący się w układach napędowych warszawski Medcom, który od dekady wykorzystuje konstrukcje z węglikiem krzemu, co zmniejsza zużycie prądu przez pojazdy. – Rok 2024 był bardzo udany dla Medcomu. Przychody ze sprzedaży po raz pierwszy przekroczyły pół miliarda złotych. W 2024 roku pozyskaliśmy ponad 1 mld zł nowych zamówień do realizacji do 2030 roku – wymienia wiceprezes zarządu Medcom Paweł Choduń.

Spółka jest najbardziej dumna z nowych krajowych zamówień, m.in. 35 pojazdów hybrydowych Newag dla PKP Intercity i niemal 100 lokomotyw Newag Griffin i Dragon. – Na rynkach eksportowych wzmocniliśmy portfel zamówień w Turcji, Stanach Zjednoczonych i na Bałkanach – dodaje Choduń.