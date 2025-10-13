Dobry sierpień dla PKP Cargo, słaby dla rynku

W sierpniu 2025 roku pociągi przewiozły niespełna 18,2 mln ton towarów – mniej o ponad 0,7 mln ton (-3,8%) w porównaniu z sierpniem 2024 roku. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,7 mld tonokilometrów i była niższa o 267,4 mln tonokilometrów (-5,3%) rok do roku, podlicza Urząd transportu Kolejowego.

Reklama Reklama

Praca eksploatacyjna osiągnęła niemal 6,7 mln pociągokilometrów, a więc spadła o ponad 0,2 mln pociągokilometrów (-3,3% wobec roku wcześniej). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku osiągnęła prawie 261 km, czyli była o ponad 4 km krótsza niż przed rokiem.

Czytaj więcej Przewozy W ubiegłym roku rosły tylko przewozy pasażerskie Spadający popyt i szybko rosnące koszty sprawiły, że rentowność branży transportowej zmalała w ub...

Sierpień w przewozach towarowych był słabszy również w porównaniu z lipcem 2025 r.: masa przewiezionych towarów spadła o 0,6 mln ton (-3,2%), praca przewozowa zmniejszyła się o 152,6 mln tonokilometrów (-3,1%), praca eksploatacyjna była niższa o 0,2 mln pociągokilometrów (-3%).

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku była nieznacznie wyższa niż w lipcu – o 0,3 km, zaznacza UTK. PKP Cargo zaznacza, że sierpień okazał się udanym miesiącem dla spółki i podkreśla, że w wymienionym miesiącu zwiększył o 1,04 pp. udział w pracy przewozowej do 26,33%. – Sierpniowy wzrost udziału pokazuje, że nasze działania w zakresie efektywności operacyjnej oraz bliskiej współpracy z kluczowymi klientami przynoszą wymierne rezultaty. Pomimo trudnych warunków rynkowych i ograniczonego popytu w niektórych segmentach, konsekwentnie realizujemy naszą strategię i założenia Planu Restrukturyzacji. Umacniamy naszą pozycję na rynku. W tym miesiącu zrealizowaliśmy pierwszy przewóz kruszyw przy użyciu wynajętych wagonów specjalistycznych – zaznacza prezes zarządu PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska-Semail.