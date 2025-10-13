Dobry sierpień dla PKP Cargo, słaby dla rynku

Aktualizacja: 13.10.2025 22:30 Publikacja: 13.10.2025 12:04
PKP Cargo
Foto: PKP Cargo
W sierpniu 2025 roku pociągi przewiozły niespełna 18,2 mln ton towarów – mniej o ponad 0,7 mln ton (-3,8%) w porównaniu z sierpniem 2024 roku. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,7 mld tonokilometrów i była niższa o 267,4 mln tonokilometrów (-5,3%) rok do roku, podlicza Urząd transportu Kolejowego.
Praca eksploatacyjna osiągnęła niemal 6,7 mln pociągokilometrów, a więc spadła o ponad 0,2 mln pociągokilometrów (-3,3% wobec roku wcześniej). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku osiągnęła prawie 261 km, czyli była o ponad 4 km krótsza niż przed rokiem.
Czytaj więcej
Spadający popyt i szybko rosnące koszty sprawiły, że rentowność branży transportowej zmalała w ub...
Sierpień w przewozach towarowych był słabszy również w porównaniu z lipcem 2025 r.: masa przewiezionych towarów spadła o 0,6 mln ton (-3,2%), praca przewozowa zmniejszyła się o 152,6 mln tonokilometrów (-3,1%), praca eksploatacyjna była niższa o 0,2 mln pociągokilometrów (-3%).
Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku była nieznacznie wyższa niż w lipcu – o 0,3 km, zaznacza UTK. PKP Cargo zaznacza, że sierpień okazał się udanym miesiącem dla spółki i podkreśla, że w wymienionym miesiącu zwiększył o 1,04 pp. udział w pracy przewozowej do 26,33%. – Sierpniowy wzrost udziału pokazuje, że nasze działania w zakresie efektywności operacyjnej oraz bliskiej współpracy z kluczowymi klientami przynoszą wymierne rezultaty. Pomimo trudnych warunków rynkowych i ograniczonego popytu w niektórych segmentach, konsekwentnie realizujemy naszą strategię i założenia Planu Restrukturyzacji. Umacniamy naszą pozycję na rynku. W tym miesiącu zrealizowaliśmy pierwszy przewóz kruszyw przy użyciu wynajętych wagonów specjalistycznych – zaznacza prezes zarządu PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska-Semail.
Kurczący się rynek i trudna sytuacja makroekonomiczna utrudniają podniesienie cen. Po dwóch kwartałach PKP Cargo ma 18 mln zł straty netto. Spółka tnie koszty, redukując m.in. zatrudnienie. Cała grupa ma 14 tys. pracowników, gdy rok temu tyle zatrudniał największy podmiot grupy, czyli PKP Cargo. Koszty osobowe w grupie zmalały z 45 proc. do 30 proc. Przewoźnik przechodzi także restrukturyzację organizacyjną, od 1 sierpnia zamiast ośmiu odrębnych pracodawców jest jeden. Grupa zakłada, że w 2031 roku przewozy intermodalne będą odpowiadały za 20 proc. pracy przewozowej z 18,3 proc. obecnie.
Czytaj więcej
Elektromobilność okazuje się pułapką dla całego europejskiego przemysłu samochodowego, który nie...
W miesiącach styczeń–sierpień pociągi towarowe przetransportowały prawie 141,9 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 6,6 mln ton (-4,5%) w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 r. Praca przewozowa wyniosła prawie 36,6 mld tonokilometrów i była niższa o prawie 2,6 mld tonokilometrów (-6,6%) rok do roku. Praca eksploatacyjna przekroczyła 51,6 mln pociągokilometrów, co oznacza spadek o 3,1 mln (-5,7%) rok do roku, porównuje urząd.
Po ośmiu miesiącach największym przewoźnikiem według pracy przewozowej pozostaje PKP Cargo, mając 25,31%. Na kolejnych miejscach listy przygotowanej przez UTK obejmującej wyniki z pierwszych ośmiu miesięcy roku znalazł się Orlen Kolej (12,0%) przed DB Cargo Polska (5,26%), PKP LHS (5,23%), PCC Intermodal (3,68%) oraz Freightliner PL (3,49%).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W sierpniu 2025 roku pociągi przewiozły niespełna 18,2 mln ton towarów – mniej o ponad 0,7 mln ton (-3,8%) w porównaniu z sierpniem 2024 roku. Praca przewozowa wyniosła ponad 4,7 mld tonokilometrów i była niższa o 267,4 mln tonokilometrów (-5,3%) rok do roku, podlicza Urząd transportu Kolejowego.
Praca eksploatacyjna osiągnęła niemal 6,7 mln pociągokilometrów, a więc spadła o ponad 0,2 mln pociągokilometrów (-3,3% wobec roku wcześniej). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku osiągnęła prawie 261 km, czyli była o ponad 4 km krótsza niż przed rokiem.
Koleje zdobyły w wakacje nowych pasażerów, ruch aut osobowych na drogach jest nieznacznie mniejszy.
Polskie firmy branży kolejowej budują potencjał techniczny i skutecznie podbijają obce rynki, umacniają się takż...
Walka o wart 7 mld zł kontrakt PKP Intercity na wagony piętrowe trwa. Stadler Polska domaga się unieważnienia of...
Rośnie zainteresowanie przewozami intermodalnymi, ale konkurencja cenowa przewoźników drogowych jest bardzo ostra.
Zamknięta z powodu manewrów Zapad granica z Białorusią wstrzymuje wart 30 mld dol. rocznie chiński eksport do Un...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas