Finansowy rozkład jazdy dla kolei

- Możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby i priorytety inwestycyjne, co umożliwi stabilizację w zakresie cen i ciągłości dostaw, a to już w krótkiej perspektywie przyniesie widoczne korzyści, m.in. ograniczenie tzw. „wojny cenowej”;

- Pewność finansowania, umożliwiająca realizację ambitnych projektów modernizacyjnych i budowlanych;

Środowisko kolejarskie wskazuje, że KFD zasilane jest rocznie sumą 20 mld zł, zaś FK ma 10-krotnei mniejsze wpływy. IGTL oraz RBF proponują, aby pieniądze zasilające Fundusz Kolejowy pochodziły z opłaty paliwowej, opłat ze emisję CO2, które mają być wprowadzone przez ETS II, wpłat z UE oraz emitowanych przez FK obligacji. Chodzi o coroczne zasilanie FK sumą ok. 15 mld zł. Połowa przychodów funduszu trafi do PKP PLK, połowa do CPK.

Ministerstwo Infrastruktury jest przychylne projektowi, ale resort musi ważyć potrzeby budowy dróg samochodowych i kolejowych. KFD już ma zadłużenie 70 mld zł, a do 2028 roku, gdy minie szczyt drogowych inwestycji, sięgnie ono 110 mld zł. Dlatego przesuwanie większej proporcji wpływów z opłaty paliwowej do nowego funduszu nie jest najlepszym rozwiązaniem. – Mam pomysł jak to zrobić, mam gotową ustawę, pokazałem ją Ministerstwu Finansów. Ono musi wkomponować działanie Funduszu Kolejowego w mechanizmy budżetowe państwa. MF jest zwolennikiem kolei – zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Jednak nie chce podać więcej szczegółów. – Dokąd nie ma wpisanego projektu ustawy do prac legislacyjnych rządu nie będę spekulował, kiedy może wejść w życie – ucina Klimczak.