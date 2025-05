Elektryfikacja nie przebiega jak błyskawica

Mimo narzuconych terminów Polska bardzo powoli wypełnia zobowiązania w ramach rozporządzenia AFIR. Jednak jesteśmy zdania, że nawet kompletna infrastruktura wzdłuż sieci TEN-T nie będzie filarem krajowego transportu, co najwyżej dodatkowym wsparciem, dopełnieniem niepublicznych punktów ładowania. Bazujemy tutaj m.in. na doświadczeniach z projektu realizowanego od 2022 r. wspólnie z IKEA Industry i Volvo Trucks, w ramach którego wykorzystujemy trzy e-ciężarówki. Nasze stanowisko przedstawiliśmy również podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) i organizację Transport & Environment (T&E), którą gościło Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli.

Małe zagęszczenie sieci, niska moc publicznych ładowarek, wysokie ceny energii – to nie sprzyja sprawnemu ładowaniu, bez ryzyka przestojów i opóźnień. W konsekwencji nie zachęca przewoźników do przechodzenia na bezemisyjne środki transportu. Własna, niepubliczna infrastruktura ładowania na terenie centrów logistycznych, terminali przeładunkowych i największych producentów wydaje się niezbędna, by zwiększyć dynamikę wdrażania elektromobilności. To kosztowne przedsięwzięcie, ale ma wiele zalet. Ładowanie ciężarówek może być skoordynowane z załadunkiem i rozładunkiem, co umożliwia oszczędność czasu i terminowe dostawy. Mamy wpływ na cenę prądu i większą decyzyjność w kwestii wykorzystania zielonej energii, wreszcie – możemy skuteczniej realizować własne cele ESG. Jednak potrzebne jest budowanie świadomości klientów na temat konieczności ich zaangażowania, instrumenty finansowe wspierające podaż ciągników elektrycznych, a także inwestycje w niepubliczną infrastrukturę ładowania.