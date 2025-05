Polska firma narzuca nowy standard tramwajowych napędów

Medcom podkreśla, że oszczędność energii to nie jedyna korzyść ze stosowania tranzystorów SiC. – Węglik krzemu gwarantuje także cichszą pracę napędu, upraszcza czynności utrzymaniowe i poprawia sterowanie silnikiem w tramwajach – wymienia wiceprezes Medcomu Piotr Wroński.

Medcom dostarcza napęd dla różnych producentów taboru. Część z nich produkuje własne napędy, są to m.in. CAF, Siemens i Stadler. – W falownikach (napędach) produkowanych przez Stadler oraz ABB nie ma SiC-ów – przyznaje członek zarządu Stadler Polska Arkadiusz Świerkot.

Konkurencyjna Pesa wykorzystuje falowniki różnych dostawców. – Producenci jak ABB czy Kiepe nie posiadają w swoim portfolio takiego produktu. Enika posiada przetwornice SiC i pracuje nad falownikami. SiC z uwagi na silne lobby Medcomu na rynku polskim staje się standardem chociaż nie wszyscy zamawiający wymagają takiego rozwiązania – przyznaje dyrektor rynku tramwajowego Pesa Marcin Grzyb.

Tymczasem Medcom zrealizował dostawy produktów w technologii SiC do ponad 2000 pojazdów (autobusów elektrycznych i wodorowych, tramwajów, lokomotyw). – W 2024 roku sprzedaż urządzeń SiC odpowiadała za 50 proc. przychodów spółki i jest to to udział, który stale rośnie, niebawem będzie to już 70 proc. – zapowiada Wroński.

Wskazuje, że najnowsza polska wielosystemowa lokomotywa elektryczna Newag Griffin E4MSUa, która w trakcie jazd próbnych osiągnęła prędkość 240 km/h, ma falowniki i przetwornice z tranzystorami SiC skonstruowane i wyprodukowane przez Medcom. Urządzenia są nie tylko energooszczędne, ale zostały również zoptymalizowane pod kątem masy. – To właśnie m.in. dzięki temu lokomotywa jest najlżejszą w swojej klasie – podkreśla wiceprezes.