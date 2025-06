Delikatna gra koncernów samochodowych w elektromobilność

Tysiąc elektryków

MAN spodziewa się, że do końca roku wyprodukuje co najmniej tysiąc elektryków, maksymalnie do 30 dziennie, czyli nawet co trzecia może mieć napęd bateryjny. Koncern już dostarczył blisko 200 takich ciężarówek. Ich łączny przebieg sięgnął 2,5 mln km. – Niektóre pokonują nawet 900 km dziennie przy zużyciu energii poniżej 100 kWh na 100 km – podkreśla Kobriger.

Samochody wyposażone są w silnik centralny i planetarną skrzynię biegów produkcji Scanii. Kobriger zapewnia, że gdy skala produkcji wzrośnie, ciężarówki otrzymają elektryczne osie, które pozwolą pozbyć się silnika centralnego i wału napędowego, a wygospodarowane miejsce przeznaczyć na pakiety baterii.

MAN jesienią rozpocznie pilotażową produkcję wodorowych ciężarówek. Wyposażone w 500-konne silniki tłokowe spalają wodór i mają 600 km zasięgu na jednym ładowaniu – zbiorniki mieszczą 56 kg wodoru. Próbne samochody trafią do klientów w Islandii, Norwegii, Holandii oraz na Bliskim Wschodzie.

MAN jest optymistyczne i wskazując na rosnący portfel zamówień zwiększa produkcje. Od lipca w Monachium rusza druga zmiana i dzienna produkcja wzrośnie z 70 do 100 ciężarówek.

W największej fabryce MAN, w podkrakowskich Niepołomicach, ruszyła 2 czerwca trzecia zmiana, a produkcja dzienna powiększyła się z 200 do 225 ciężarówek.