Remonty DB: duże pieniądze, ale trudne do sięgnięcia

Na trudności w wejściu na rynek niemiecki zwraca też uwagę prezes Budimex Artur Popko. – Na tamtejszym rynku 95 proc. kontraktów mają niemieckie firmy. Mimo to rozpoczęliśmy realizację pierwszych umów dla DB jako jedna z kilku polskich mających niemieckie certyfikaty i dopuszczenia – zaznacza Popko.

Do wyjścia na zagraniczne, trudne rynki zmusiła polskie firmy posucha w zamówieniach PKP PLK. Ich wartość wyniosła w 2021 roku 2,8 mld zł, w kolejnym tylko 1,3 mld zł. Szustak przypomina, że notowana w ostatnich latach branża budownictwa kolejowego cierpiała na zapaść przetargową, związaną z brakiem zapewnienia elastycznego i stabilnego finansowania, np. w Funduszu Kolejowym i eksport usług był koniecznością. – Rodzime firmy nie zniechęcają się trudnościami i kosztami, tylko konsekwentnie dążą do spełnienia wymogów dopuszczenia do zamówień zlecanych przez koleje niemieckie – podkreśla prezes IGTL.

Węzeł gordyjski

Wiceprezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Rafał Leszczyński uważa, że na niemieckim rynku największą szansę mają polskie spółki budowlane. – Rąk do pracy w tym zakresie w Niemczech bardzo brakuje. Widać to po organizowanych spotkaniach Deutsche Bahn w Polsce i próbom zachęt i nacisków w startowaniu polskich firm w tamtych przetargach. Jednak nie będzie to takie łatwe, ponieważ procedury, brak wykwalifikowanej kadry posługującej się językiem niemieckim jak i podstawowy problem z dzisiejszymi pracownikami, którzy nie chcą pracować daleko od domu i w delegacji może stworzyć bariery, które dla niektórych firm mogą okazać się nie do przejścia – ostrzega Leszczyński.

Wskazuje, że zatrudnienie chcą wrócić po pracy do domu. – W Polsce firmy budowlane realizując kontrakty poza swoją siedzibą bardzo często korzystają z lokalnych zasobów, które najmowane są pod kontrakt. Problem jest taki, że właśnie tych zasobów w Niemczech nie ma, a Niemcy liczą, że pozyskają te zasoby z Polski. Jest to węzeł gordyjski, który będzie głównym wyzwaniem do zmierzenia się, aby skorzystać z tej szansy – wyjaśnia wiceprezes IGTL.

Leszczyński jest sceptyczny, czy przemysł i produkcja wejdą z sukcesem na sąsiedni rynek. – Z jednej strony mogą się pojawić krótkoterminowe szanse, ale z drugiej Niemcy mają swoje państwowe fabryki. Z naszych informacji wynika, że bardzo mocno inwestują w rozszerzenie mocy wytwórczych wiedząc o rządowych planach – wskazuje Leszczyński.