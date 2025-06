Kto obsłuży ruch między Unią Europejską i Ukrainą?

Nowe terminale

Przedstawicielka PKP LHS zapewnia, że spółka rozbudowuje i modernizuje stacje i tory, reorganizuje procesy logistyczne, rozszerzenie ofertę usług intermodalnych. – Należy również podkreślić rosnącą rolę Euroterminala Sławków jako hubu logistycznego dla przewozów z i do Ukrainy. Planowana inwestycja w zakresie jego rozbudowy pozwoli na zwiększenie zdolności przeładunkowych do ponad 500 tys. TEU rocznie, co przyczyni się do znacznego zwiększenia wolumenów obsługiwanych nasza linią – zaznacza Hałasa.

Także Laude ma własny terminal kolejowy, w Zamościu, przystosowany do przeładunku towarów i kontenerów przewożonych przez oddaloną o 60 km polsko-ukraińską granicę Hrubieszów–Izov. – Czas przejazdu ładunku do Ukrainy wynosi od dwóch do ośmiu dni, w zależności od skomplikowania przewozu – zastrzega wiceprezes Laude Smart Intermodal.

Dodaje, że na cenę transportu wpływ ma nie tylko koszt obsługi terminalowej, ale także wybór trasy. – Wszystko zależy od rodzaju towaru i kierunku przewozu – podkreśla Kalasko.

Długofalowo Laude zamierza rozwijać siatkę regularnych połączeń w samej Ukrainie. Efektem ma być połączenie Polski i Ukrainy siecią regularnych połączeń kolejowych. – Mamy w planach kolejne terminale, to efekt naszej rosnącej aktywności w przewozach do portów Wielkiej Odessy i z powrotem. To także jeden z kluczowych elementów naszych przygotowań do okresu, gdy rozpocznie się odbudowa Ukrainy. Rozpatrujemy kilka możliwych lokalizacji – przyznaje przedstawiciel Laude Smart Intermodal.

Wskazuje, że terminal Laude w Zamościu może obsługiwać 10 pociągów dziennie i do 15 tys. TEU rocznie. – Nasz terminal w Zamościu każdego miesiąca notuje bardzo dobre obroty. Do Ukrainy wozimy przede wszystkim nawozy sztuczne i produkty budowlane, a ostatnio także co ciekawe zborze. Z kolei wywozimy z Ukrainy przede wszystkim stal, śrutę i inne sypkie towary – wymienia Kalasko.