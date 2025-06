To będzie pięć lat kluczowe dla elektromobilności

Najbliższe 5 lat zadecyduje o sukcesie lub porażce elektromobilności w Europie. Chodzi o budowę w Europie przemysłu recyklingu akumulatorów litowo-jonowych. – Jako Europa nie jesteśmy przygotowani do ich przerobu i konkurencji z Azją. Moce produkcyjne są niezrównoważone między kontynentami. Dla przykładu, w Europie niewykorzystane moce przerobowe baterii litowo-jonowych przekraczają 100 tys. ton akumulatorów, podczas gdy w Chinach ta dysproporcja sięga miliona ton – porównuje Marcin Ślęzak, szef AE Elemental, joint venture amerykańskiej firmy Ascend Elements i polskiej Elemental Strategic Metals w Zawierciu.

Prezes Ślęzak wskazuje, że 80 proc. odpadu produkcyjnego z węgierskich fabryk Samsunga, SK, czy CATL jest przetwarzane w Azji, niewiele lepiej jest w przypadku znajdującej się w Polsce fabryki LG Energy Solutions we Wrocławiu. Spadek sprzedaży „elektryków” wpływa na plany produkcyjne wszystkich europejskich gigafabryk, co w konsekwencji dotyka AE Elemental, bo pogorszył się dostęp do surowca. – Największa fabryka baterii litowo-jonowych w Europie - LG we Wrocławiu wykorzystuje zaledwie 30-50 proc. mocy produkcyjnych, podobny scenariusz dzielą pozostali gracze – wymienia Marcin Ślęzak.

Azjatycka konkurencja

Wspomniane wyżej czynniki utrudniają europejskim firmom utrzymanie zakładów recyklingu baterii litowo-jonowych i rozbudowę tego potencjału. – Każdego tygodnia z europejskich zakładów produkujących baterie LION surowce krytyczne takie jak lit, nikiel, kobalt i mangan znajdujące się w odpadach produkcyjnych trafiają do Azji. Mówimy o setkach ton w skali każdego miesiąca. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest dysproporcja kosztów produkcji, w tym kosztów energii oraz cały ekosystem przetwarzający surowce bateryjne, czyli rafinacja czarnej masy, produkcja PCAM & CAM, który znajduje się w Azji. Powinniśmy na poziomie europejskim i polskim zadbać o rozwój ekosystemu oraz legislację zapewniającą realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego w UE - przekonuje Ślęzak.

Przyznaje, że przyciśnięci przez słaby rynek producenci akumulatorów liczą każdy grosz. – Najbliższe 5 lat będzie kluczowe dla branży i nastąpią konsolidacje. Silniejsze firmy przejmą mniejsze podmioty produkcji i recyklingu akumulatorów – przewiduje Marcin Ślęzak.