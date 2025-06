Kary dla producentów ciężarówek będą przesunięte

Prąd w Polsce dla firm kosztuje średnio 1,60 zł za kWh, zaś w Wielkiej Brytanii 1,70 zł kWh, w Niemczech 1,30 zł/kWh, a we Francji 0,70 zł/kWh. W Chinach kosztuje 0,30 zł/kWh, w Rosji 0,35 zł/kWh.

Wysokie ceny energii w Europie uniemożliwiają wzrost gospodarczy. Niemiecka ekonomia jest w kryzysie, firmy zamykają się w rekordowym tempie, w ostatnim roku z rynku ubyło 100 tys. miejsc pracy w przemyśle, w tym 45 tys. w motoryzacji.

W Wielkiej Brytanii zniknęło w ostatnim półroczu ćwierć mln miejsc pracy, a co trzecia firma zapowiada zwolnienia. Rząd Wielkiej Brytanii planuje rozruszanie gospodarki i ogłosił 22 czerwca, że obniża ponad 7 tys. firmom ceny energii o maksymalnie 25 proc. do 2027 roku. Chodzi o podmioty m.in. z branży chemicznej, ceramicznej, motoryzacji i lotniczej, które nie będą musiały płacić w całości podatków klimatycznych. Zniżki zaczynają się od 60 proc., a w 2027 roku dojdą do 90 proc.

Nawet niemieccy ekonomiści poddają w wątpliwość politykę klimatyczną Unii Europejskiej, gdy Chiny i Indie wybudowały najwięcej nowych elektrowni węglowych i oba kraje zabezpieczyły się przed zmianami cen gazu i ropy. Węgiel energetyczny ma nie tylko najniższe ceny, ale są one także stabilne. To jeden z powodów, dla którego zarówno Indie oraz Chiny wznoszą węglowe elektrownie. W 2024 roku Chiny oddawały jedną średnio co 3,5 dnia.

Tymczasem Weber uważa, że elektromobilność jest przyszłością. Wskazuje na MAN, który uruchomił wytwarzanie elektrycznych ciężarówek na tej samej linii co dieslowskich, zachowując dzięki temu elastyczność produkcji. Weber uważa, że należy sięgać po nowe technologie, pamiętając o wejściu ETS 2.