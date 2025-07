Rząd przygotowuje koło ratunkowe dla Poczty Polskiej

Poczta Polska zamknęła 2024 rok z przychodami ok. 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do 2023 roku. – EBITDA osiągnęła 42 mln zł, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do minus 591 mln zł w 2023 roku. Strata netto spadła z 621 mln zł do 213 mln zł. To pozytywne sygnały, ale nadal jest co odrabiać – zauważa Kawa.

W marcu Ministerstwo Aktywów Państwowych wypłaciło Poczcie Polskiej dotację celową 963,6 mln zł na pokrycie kosztów świadczenia powszechnych usług pocztowych za 2023 rok.

Prof. zaznacza, że Poczta Polska wprowadziła program naprawczy, ale mimo poprawy terminowości dostaw (Pocztex D+1 na poziomie 95 proc.), nadal nie osiąga poziomu firm kurierskich, które deklarują terminowość dostarczenia przesyłki w następnym dniu roboczym na poziomie około 97-98 proc.

Tu i tam podobnie

Specjalizujący się wprawie pocztowym adw. dr Mateusz Chołodecki przewiduje, że w nadchodzącej dekadzie z pewnością dojdzie do zmiany ram regulacyjnych rynku pocztowego na poziomie Unii Europejskiej. – Dotychczasowe przepisy nie przystają już do realiów rynkowych ani do zmieniających się oczekiwań społecznych – uważa adwokat.

Przykładem zmian są m.in. poczta duńska, która zapowiedziała przerwanie w 2026 roku doręczania przesyłek, jeśli rząd nie zapewni większego wsparcia. Dopłat domaga się także poczta holenderska, która ubiega się o wsparcie finansowe w wysokości 30 mln euro w tym roku i 38 mln euro w przyszłym roku.