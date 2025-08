Wielton będzie montował Jelcze

W ub.r. ruszył montaż Jelczy w Autosanie, siostrzanej spółce należącej do Huta Stalowa Wola. To jednak nie koniec rozkooperowania produkcji. Następny etap to współpraca z Wielton Defence, która ma koncesję na wykonywanie wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym. - Kooperacja ze spółką Jelcz to istotny krok w dalszym rozwoju działalności Wielton Defence, który jest możliwy dzięki posiadanej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – ocenia prezes zarządu, Wielton Defence Roman Ruchniak.

Pierwszy kontrakt

Dla Wielton Defence to już drugi kontrakt. Pierwszy spółka podpisała w drugiej połowie marca z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach.

Ta 2-letnia umowa wartości około 10 mln zł przewiduje wykonanie i dostawę kompletów stalowych konstrukcji spawanych ram naczepy MPT20, które są częścią zestawu mostu towarzyszącego na podwoziu kołowym MS-Daglezja. Dostarczenie produktów ma następować sukcesywnie do końca maja 2027 roku.

Wielton Defence to podmiot Grupy Wielton powołany pod koniec drugiego kwartału 2024 roku, dla zapewnienia wsparcia logistycznego i transportowego dla jednostek wojskowych. Nowa specjalizacja ma dać zatrudnienie dla ok. 1,7 tys. pracowników z zakładów w Wieluniu. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie około 3,1 tys. osób. Tymczasem rynek cywilny notuje głębokie spadki. Przychody Grupy Wielton, trzeciego w Europie producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w 2024 roku zmalały o 34,7 proc. i wyniosły 2 104,8 mln zł. Strata sięgnęła 147,1 mln zł wobec 104,0 mln zł przed rokiem.