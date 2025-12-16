Dobre prognozy dla polskiego rynku magazynowego

Do końca 2025 roku łączna powierzchnia nowoczesnych magazynów w Polsce może nawet nieznacznie go przekroczyć 37 mln m kw. Przy założeniu, że w najbliższych dwóch latach rynek będzie się rozwijał w tempie ok. 7-7,5% rocznie, jego zasoby mogą zwiększyć się do ponad 40 mln m kw. już w 2027 roku – szacuje dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska Jakub Kurek.

Czynniki zwiększające popyt

Zakończenie wojny na Ukrainie będzie to przełomowe wydarzenie również dla rynku magazynowego w Polsce. Eksperci JLL wskazują, że beneficjentem pokoju będą południowowschodnie, przygraniczne rejony kraju, gdzie skoncentruje się aktywność deweloperów. Jeśli materiały związane z odbudową Ukrainy będą transportowane drogą morską (a część z pewnością będzie), dodatkowo na znaczeniu mogą nabrać rynki przyportowe, jak Gdańsk i Szczecin.

Drugim czynnikiem powodującym wzrost popytu na magazyny jest chińska motoryzacja. Chińscy producenci aut elektrycznych już dziś myślą o relokacji fabryk do Europy, aby unikać unijnych ceł. Skorzystać mogą na tym rejony na zachodzie i południu Polski, a zwłaszcza województwo Lubuskie i Śląskie, od dawna kojarzone z przemysłem samochodowym.

Wreszcie trzeci czynnik to chińskie e-commerce, które wlewa się do Europy coraz szerszym strumieniem i buduje własne struktury operacyjne. Shein od końca 2023 roku wynajął w okolicy Wrocławia sumie w ponad 700 000 m kw. Poprawiło to wyniki popytu i pokazało, że jest miejsce dla nowych graczy w e-handlu. – Obok modeli masowej dystrybucji rozwijają się wyspecjalizowane centra fulfillment, obsługujące krótkie serie, wysoką rotację, omnichannel lub specyficzne wymagania branżowe. Logistyka przestaje pełnić wyłącznie funkcję operacyjną, a coraz częściej staje się integralnym elementem strategii konkurencyjnej firm e-commerce – podkreśla Senior Director, Industrial Agency, JLL Paulina Dziubińska.