Coraz popularniejsze automatyczne magazyny

Aktualizacja: 14.10.2025 10:54 Publikacja: 14.10.2025 07:47
Zautomatyzowany magazyn LPP Logistics w Bydgoszczy
Foto: LPP Logistics
Automatyzacja logistyki w Polsce jest jednym z głównych trendów kształtujących rynek TSL, obejmując zaawansowane technologie magazynowe, cyfrową spedycję, integrację systemów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotów i automatyki transportu. – Jeszcze kilka lat temu pełna automatyzacja magazynów wydawała się rozwiązaniem zarezerwowanym dla globalnych gigantów e-commerce. Dziś po nowoczesne technologie coraz częściej sięgają także średnie przedsiębiorstwa – zauważa dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska Jakub Kurek.
Tłumaczy, że gospodarka zmaga się z rosnącymi kosztami pracy i ograniczoną dostępnością pracowników. – To sprawia, że firmy szukają alternatyw w automatyzacji procesów – od prostych rozwiązań wspierających operacje, po wdrożenia w pełni zrobotyzowanych obiektów – wskazuje Kurek.
Zaznacza, że dla najemców kluczowe stają się parametry techniczne umożliwiające wdrażanie rozwiązań automatyzacyjnych, w tym moc przyłączeniowa, dostępność energii czy infrastruktura IT.
W magazynach powszechne są roboty AGV i AMR, automatyczne regały, sortery i przenośniki, które zwiększają wydajność, minimalizują błędy i usprawniają zarządzanie przestrzenią. – Największym zainteresowaniem cieszą się obecnie zautomatyzowane systemy składowania akumulacyjnego, umożliwiające optymalne zagospodarowanie powierzchni użytkowej magazynu dzięki zagęszczeniu ładunków w regałach. Kluczowym elementem instalacji są układnice oraz wózki Pallet Shuttle, które odkładają i pobierają palety. Klienci cenią to rozwiązanie z uwagi na możliwość budowy regałów nawet do 40 metrów wysokości oraz bardzo wysoką wydajność operacyjną systemu – przyznaje doradca techniczno-handlowy ds. automatyki magazynowej w Mecalux Robert Kosicki.
Szacuje się, że w pełni zautomatyzowany magazyn może wymagać od 2 do 3 razy większej mocy przyłączeniowej niż tradycyjny magazyn o podobnej powierzchni i wielkości operacji (np. 400–600 kW dla centrum logistycznego pełnej automatyzacji vs. 150–250 kW dla magazynu ręcznego).
Priorytetem jest zatem dostępność i niezawodność zasilania, ponieważ automatyzacja oznacza silne uzależnienie od ciągłości dostaw prądu. – Dlatego w naszych inwestycjach coraz częściej uwzględniamy dodatkowe źródła energii, takie jak agregat prądotwórczy czy nawet drugie niezależne przyłącze. Równie istotne jest przygotowanie odpowiednio zaprojektowanych serwerowni oraz możliwość integracji instalacji z systemami klienta, co wymaga kompatybilności z protokołami komunikacyjnymi BMS – podkreśla partner, Development Director w MDC2 Adrian Winiarek.
Według szacunków Panattoni, kompleksowe wdrożenie automatyki, robotyki i zielonych technologii pozwala zmniejszyć koszty operacyjne nawet o 30 – 40 proc. w porównaniu z tradycyjnymi halami i jednocześnie poprawić wydajność o kilkadziesiąt procent.
Przykładem jest centrum dystrybucyjne e-commerce w Świebodzinie, zrealizowane przez Panattoni. Obiekt wyposażono w ponad 3 tys. robotów mobilnych transportujących regały do pracowników, co znacząco skraca czas kompletacji. Na terenie centrum działa również instalacja fotowoltaiczna obejmująca ponad 4 tys. paneli (1,7 MWp), system rekuperacji ciepła oraz automatyka HVAC, dzięki czemu roczne zużycie energii i wody spadło o ponad 55 proc.
Inny przykład to magazyn w Pile, wybudowany dla CEVA Logistics obsługującej firmę Signify. Dzięki zastosowaniu inteligentnego oświetlenia LED zużycie energii spadło tam o 62 proc.
Oszczędności generuje także niskoemisyjna fabryka w Grodzisku Mazowieckim wybudowana przez Panattoni BTS dla firmy Danfoss. Ciepło odzyskane z różnych stref budynku wykorzystywane jest do ponownego dogrzewania, przy czym w okresie zimowym możliwe jest odzyskanie nawet 80 proc. energii potrzebnej do ogrzewania hali produkcyjnej.
Wdrażanie nowych technologii w magazynach wiąże się z licznymi barierami. – Nowoczesny magazyn czy zakład produkcyjny to dziś złożony ekosystem, w którym automatyzacja, robotyka i inteligentne systemy zarządzania przenikają się na wielu poziomach – zaznacza Development Director w Panattoni BTS Jakub Jankowiak.
Podkreśla, że proces ten zaczyna się już na etapie projektowania. – Deweloper wspólnie z najemcą analizują nie tylko układ stanowisk czy ciągów transportowych, ale także takie elementy jak wzmocnienie posadzek pod regały z ładunkami generującymi większe obciążenia, prowadzenie szynoprzewodów, instalacji sprężonego powietrza, jak również planują rezerwy miejsca na dodatkowe linie produkcyjne w przyszłości – wylicza Jankowiak.
Kosicki zaznacza, że budując nowe obiekty, przedsiębiorcy nie zawsze od razu planują wdrożenie automatyzacji. – W praktyce oznacza to, że dostawcy muszą dopasować rozwiązania do istniejącej i częściowo już zagospodarowanej przestrzeni. Najczęstszym wyzwaniem jest zbyt niska wysokość budynku. W Polsce buduje się magazyny o wysokości użytkowej 10 – 12 m, odpowiedniej dla magazynów pojemnikowych, ale w przypadku paletowych znacznie korzystniejsza ekonomicznie jest konstrukcja od 15 do nawet 32 m – porównuje przedstawiciel Mecalux.
Nakłady na robotykę, automatyczne sortery, linie produkcyjne czy instalacje energetyczne nierzadko przewyższają wartość samego budynku. Wymogi różnią się także w zależności od branży. – Na przykład przemysł spożywczy potrzebuje specjalistycznych systemów chłodzenia i izolacji, motoryzacja – linii robotycznych o wysokiej precyzji, a przemysł chemiczny – zaawansowanych zabezpieczeń procesowych. Integracja takich wymagań z konstrukcją obiektu bywa trudna, zwłaszcza w magazynach typu multi-tenant, gdzie nadmiar dostosowań dla jednego najemcy ogranicza elastyczność całego budynku. Dlatego w części przypadków optymalnym rozwiązaniem staje się dedykowany BTS (build-to-suit), w którym cała przestrzeń od początku jest projektowana pod konkretne procesy – dodaje Jankowiak.
