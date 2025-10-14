Coraz popularniejsze automatyczne magazyny

Automatyzacja logistyki w Polsce jest jednym z głównych trendów kształtujących rynek TSL, obejmując zaawansowane technologie magazynowe, cyfrową spedycję, integrację systemów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotów i automatyki transportu. – Jeszcze kilka lat temu pełna automatyzacja magazynów wydawała się rozwiązaniem zarezerwowanym dla globalnych gigantów e-commerce. Dziś po nowoczesne technologie coraz częściej sięgają także średnie przedsiębiorstwa – zauważa dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska Jakub Kurek.

Reklama Reklama

Tłumaczy, że gospodarka zmaga się z rosnącymi kosztami pracy i ograniczoną dostępnością pracowników. – To sprawia, że firmy szukają alternatyw w automatyzacji procesów – od prostych rozwiązań wspierających operacje, po wdrożenia w pełni zrobotyzowanych obiektów – wskazuje Kurek.

Po pierwsze energia

Zaznacza, że dla najemców kluczowe stają się parametry techniczne umożliwiające wdrażanie rozwiązań automatyzacyjnych, w tym moc przyłączeniowa, dostępność energii czy infrastruktura IT.

W magazynach powszechne są roboty AGV i AMR, automatyczne regały, sortery i przenośniki, które zwiększają wydajność, minimalizują błędy i usprawniają zarządzanie przestrzenią. – Największym zainteresowaniem cieszą się obecnie zautomatyzowane systemy składowania akumulacyjnego, umożliwiające optymalne zagospodarowanie powierzchni użytkowej magazynu dzięki zagęszczeniu ładunków w regałach. Kluczowym elementem instalacji są układnice oraz wózki Pallet Shuttle, które odkładają i pobierają palety. Klienci cenią to rozwiązanie z uwagi na możliwość budowy regałów nawet do 40 metrów wysokości oraz bardzo wysoką wydajność operacyjną systemu – przyznaje doradca techniczno-handlowy ds. automatyki magazynowej w Mecalux Robert Kosicki.