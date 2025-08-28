Od robotów RPA do agentów AI

Cyfryzacja branży TSL przyspieszyła w ostatnich latach dzięki splotowi okoliczności oraz nowym technologiom. – Pandemia spowodowała ogromne zainteresowanie automatyzacją procesów. Wyeliminowano z procesów logistycznych papier tam, gdzie to było możliwe. „Paperless” stał się modny, bo… papier stał się „niebezpieczny” – przenosi wirusy – przypomina dyrektor rozwoju biznesu na region CEE IPP Pooling Tomasz Sączek.

Wartość polskiego rynku IT zwiększy się w 2025 roku o 5,7 proc. rok do roku, do 74 mld zł – przewiduje PMR. Na branżę TSL przypadają wydatki wartości kilku miliardów złotych. – To rynek przesyłek kurierskich i rozwój e-commerce narzuca zmiany, jakim podlegają dzisiaj firmy z branży TSL – zauważa ekspert rynku TSL oraz wykładowca WSB Merito i Akademii Leona Koźmińskiego Grzegorz Lichocik.

Niezbędna informatyka

Branża TSL rozwija przede wszystkim systemy zarządzania transportem (TMS) oraz magazynami (WMS). – Właśnie w takich konfiguracjach należy rozważać dalszy rozwój systemów IT dla logistyki. Po prawie trzech dekadach pracy na systemach z lat 90. wielu z czołowych graczy zostało zmuszonych do podjęcia działań nad zmianami systemu TMS chociażby z powodu wstrzymania wsparcia na platformach, na których były one postawione. Ostatnie zmiany, jakie były dokonywane w systemach TMS (ostatnia dekada) dotyczyły tak banalnego rozwiązania jak skanowanie etykiety transportowej, co w największym skrócie wiązało się z koniecznością wprowadzenia tej etykiety oraz urządzeń mobilnych do skanowania i było znacznie opóźnione w stosunku do rozwiązań realizowanych w przesyłkach kurierskich – porównuje Lichocik.

Przypomina, że wiele firm zachodnich, które wchodziły na rynek Polski, bardzo często nie integrowało systemów IT. – Po akwizycji najczęściej tworzono interfejsy, które pozwalały na wymianę niezbędnych danych. Należy mieć na uwadze, że większość firm (bo 90 proc.) z pierwszej dwudziestki, będących operatorami logistycznymi, oferujących dostawy w ramach własnych sieci (drobnicowych), należy do międzynarodowych koncernów – zaznacza wykładowca WSB Merito.