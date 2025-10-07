Przewoźnicy w Europie znów kupują ciężarówki

Niemiecki urząd rejestracyjny KBA podaje, że we wrześniu rejestracje ciężarówek wzrosły rok do roku o 22,7 proc. do 25 759 sztuk. W stosunku do sierpnia wzrost sięgnął 11,3 proc. Po dziewięciu miesiącach rejestracje samochodów ciężarowych sięgnęły 218 616 sztuk i były o 7,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej.

Szczególnie wyraźne jest odbicie w ciągnikach siodłowych, w stosunku do ub.r. poprawiły się o 35 proc. do 2365 sztuk, a w porównaniu z sierpniem o 19,6 proc. Po trzech kwartałach spadek sięga 16,5 proc. w stosunku do ub.r. z wynikiem 21 912 ciągników siodłowych.

We Francji rejestracje samochodów ciężarowych o dmc pow. 5 ton wzrosły o 10,8 proc. a skumulowane rejestracje po trzech kwartałach są o 14,5 proc. mniejsze od ubiegłorocznych. Także we Francji widać gwałtowny wzrost popytu na ciągniki siodłowe. Ich wrześniowe rejestracje były o 29,8 proc. lepsze niż rok temu i wyniosły 2134 sztuki. Po trzech kwartałach wynik rejestracji jest o 14,5 proc. gorszy niż rok wcześniej.

Niepewne ożywienie

W segmencie dmc powyżej 16 ton dynamika przyrostu sięgnęła we wrześniu 12,4 proc. (3320 szt.), a po dziewięciu miesiącach była jeszcze ujemna (minus 14,6 proc.).