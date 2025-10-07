Przewoźnicy w Europie znów kupują ciężarówki

Aktualizacja: 08.10.2025 04:02 Publikacja: 07.10.2025 22:19
Foto: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko
Niemiecki urząd rejestracyjny KBA podaje, że we wrześniu rejestracje ciężarówek wzrosły rok do roku o 22,7 proc. do 25 759 sztuk. W stosunku do sierpnia wzrost sięgnął 11,3 proc. Po dziewięciu miesiącach rejestracje samochodów ciężarowych sięgnęły 218 616 sztuk i były o 7,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej.
Szczególnie wyraźne jest odbicie w ciągnikach siodłowych, w stosunku do ub.r. poprawiły się o 35 proc. do 2365 sztuk, a w porównaniu z sierpniem o 19,6 proc. Po trzech kwartałach spadek sięga 16,5 proc. w stosunku do ub.r. z wynikiem 21 912 ciągników siodłowych.
We Francji rejestracje samochodów ciężarowych o dmc pow. 5 ton wzrosły o 10,8 proc. a skumulowane rejestracje po trzech kwartałach są o 14,5 proc. mniejsze od ubiegłorocznych. Także we Francji widać gwałtowny wzrost popytu na ciągniki siodłowe. Ich wrześniowe rejestracje były o 29,8 proc. lepsze niż rok temu i wyniosły 2134 sztuki. Po trzech kwartałach wynik rejestracji jest o 14,5 proc. gorszy niż rok wcześniej.
W segmencie dmc powyżej 16 ton dynamika przyrostu sięgnęła we wrześniu 12,4 proc. (3320 szt.), a po dziewięciu miesiącach była jeszcze ujemna (minus 14,6 proc.).
Duże spedycje przyznają, że w ostatnich miesiącach rosną stawki, zleceniodawcy miewają problemy ze znalezieniem wolnego taboru. Jednak ożywienie może okazać się iluzoryczne i krótkotrwałe. Analitycy Pekao wskazują, że po fatalnym sierpniu nowe zamówienia w niemieckim przemyśle są tam, gdzie były rok temu, czyli na dnie. Brak zauważalnego ożywienia w niemieckim (i europejskim) przemyśle to zapewne największe rozczarowanie 2025 r, również (a może zwłaszcza) z perspektywy polskiej gospodarki.
Instytut ifo przytacza dane z przemysłu chemicznego, którego wskaźnik optymizmu niemieckiego przemysłu chemicznego we wrześniu wyniósł minus 11,1 punktu i choć był o 0,9 pkt lepszy niż w sierpniu, to i tak trudno mówić o poprawie sytuacji. Zbyt wiele firm zmniejsza produkcje i personel.
Nie lepiej jest w innych gałęziach gospodarki, zapaść dobrze widoczna jest w małych firmach. Wskaźnik optymizmu zmalał we wrześniu w tej grupie przedsiębiorców do minus 19,8 pkt, z minus 13,8 pkt w sierpniu. Już 45,1 proc. niemieckich mikrofirm ma kłopot z otrzymaniem kredytu, gdy miesiąc wcześniej było to 34,9 proc.
W Rosji rejestracje ciężarówek o dmc pow. 16 ton zmalały we wrześniu o 59 proc. rok do roku, do 3534 sztuk. Wynik jest o 4 proc. gorszy od uzyskanego w sierpniu. Połowa sprzedaży należy do Kamaza i chińskiego Shacmana (odpowiednio 1103 sztuki i 663), podlicza witryna Autostat. Po dziewięciu miesiącach rejestracje ciężkich modeli ciężarówek wyniosły 32 868 sztuk i były o 57 proc. mniejsze niż rok wcześniej.
Potężny spadek po rekordowym 2023 i niezłym 2024 roku może wynikać także z sankcji. Doprowadziły one do znacznego wzrostu cen importowanych samochodów ciężarowych. W ofercie są nawet nowe Scanie z 2025 roku: wersje 500-konne z kabiną S kosztują od 19 do 21 mln rubli (od 200 do 220 tys. euro), wersja 770-konna wyceniona jest na 31,75 mln rubli (330 tys. euro).
Źródło: rp.pl
