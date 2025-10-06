Reklama

Polscy producenci: od sterowników po sterowanie kolejowe

Polskie firmy branży kolejowej budują potencjał techniczny i skutecznie podbijają obce rynki, umacniają się także specjalistyczni dostawcy.

Publikacja: 06.10.2025 17:11

Polscy producenci: od sterowników po sterowanie kolejowe

Tramwaj Pesa Swing wyposażony w polskie sterowniki Rail-Mil

Foto: Pesa

Robert Przybylski

We wrześniu Rail-Mil Computers dostarczył nadrzędne sterowniki do najnowszych tramwajów Swing Pesa Bydgoszcz. Producenci podkreślają, że operatorzy zyskają większą niezawodność pojazdów, zwiększy się również udział polskiego przemysłu w eksporcie pojazdów szynowych, którego wartość wynosi ponad kilkanaście mld złotych rocznie. – Przez kilkanaście lat szukaliśmy alternatywy i możliwości dywersyfikacji dostawców nadrzędnych sterowników pojazdów – wyjaśnia wiceprezes zarządu Pesa Bydgoszcz Maciej Maciejewski. 

Przypomina, że w najtrudniejszym okresie pandemii na rynku pojawiały się problemy z utrzymaniem ciągłości łańcuchów dostaw. – Rail-Mil Computers zapewnił nam spełnienie naszych potrzeb oraz kompleksowe i niezawodne rozwiązania technologii PLC dla pojazdów – dodaje Maciejewski. 

Szybkie sterowanie

Znalezienie sprawdzonego na rynku kolejowym, lokalnego dostawcy umożliwiło Pesie uniezależnienie od zagranicznych dostawców. Rozproszona architektura systemu zapewnia odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa, umożliwia ograniczenie długości przewodów, redukcję masy pojazdu oraz skrócenie czasu produkcji. – Zarówno operator pojazdów jak i pasażerowie docenią większą niezawodność i dostępność pojazdów, która jest możliwa dzięki szybkiej dostępności podzespołów, skalowalności, łatwości adaptacji, migracji oraz diagnostyki – opisuje prezes zarządu spółki Rail-Mil Sławomir Jasiński. 

Czytaj więcej

Wystrzeliły rejestracje samochodów ciężarowych
Drogowy
Wystrzeliły rejestracje samochodów ciężarowych

Zaznacza, że w przypadku problemów ze sterownikiem pod znakiem zapytania mogłaby stanąć całość dostaw. – Dlatego tak duże znaczenie ma wysoka jakość wykonania oraz serwisu urządzeń – podkreśla Jasiński. 

Reklama
Reklama

Moduły transmisji zapewniają wymianę informacji z kluczowymi systemami pojazdu, takimi jak np.: sterowanie napędem i hamulcami, obsługa drzwi, wentylacji, oświetlenia, systemów informacyjnych, panelu HMI motorniczego czy komunikacji GSM/LTE. Urządzenia wyposażone są w interfejs diagnostyczny, który umożliwia monitorowanie stanu systemu, wizualizację stanu urządzeń w postaci graficznej, rejestrację stanów i przegląd archiwum.

Produkowane przez należącą do Kombud Group spółkę Rail-Mil Computers sterowniki TR-IO charakteryzują się szybkim cyklem programu (5 ms), co gwarantuje błyskawiczną reakcję i stabilne działanie. 

Oszczędne napędy

Ugruntowaną pozycję ma warszawski Medcom, dostarczający energonapędy dla koli, metr, tramwajów i autobusów. Wielonapięciowe lokomotywy Newag będą miały energoelektronikę Medcomu. 

Czytaj więcej

Stadler: Alstom wprowadził w błąd PKP Intercity
Szynowy
Stadler: Alstom wprowadził w błąd PKP Intercity

Ten producent dostarcza m.in. napędy oraz przetwornice pomocnicze w technologii SiC do pojazdów metra produkowanych przez Škodę dla Sofii – stolica Bułgarii zamówiła 8 czterowagonowych składów. Konstrukcyjnie przypominają one pojazdy, które czeski producent wyprodukował wcześniej dla Warszawy (Skoda Varsovia), w których również zastosowano rozwiązania Medcomu, w tym układy napędowe i systemy zasilania.

Także konkurencyjne konsorcjum Siemens i Newag wykorzysta energoelektronikę Medcomu w 8 pociągach metra dla Sofii. 

Reklama
Reklama

To już trzecie wdrożenie rozwiązań Medcomu w pojazdach Siemens Inspiro (po Warszawie oraz wcześniejszym, już zakończonym kontrakcie w Sofii). Nadwozia nowych wagonów powstaną w Wiedniu w fabryce Siemens Mobility, a ich ostateczny montaż i testy zrealizuje Newag w Nowym Sączu. 

Jednocześnie Medcom finalizuje dostawy przetwornic pomocniczych w technologii SiC do 54 pociągów CAF przeznaczonych dla londyńskiego DLR (Docklands Light Railway). DLR to zautomatyzowany system lekkiej kolei, wchodzący w skład londyńskiego systemu metra i obsługujący wschodnią część miasta. Ponadto, hiszpański CAF zastosuje rozwiązania Medcomu w 13 składach metra produkowanych dla Amsterdamu – są to dodatkowe jednostki, zamówione w ramach opcji do wcześniejszego kontraktu, zrealizowanego we współpracy z polskim producentem napędów i przetwornic. 

Czytaj więcej

Nowa strategia kurierów po połączeniu Orlen Paczka z Pocztą Polską
Firmy
Nowa strategia kurierów po połączeniu Orlen Paczka z Pocztą Polską

Medcom dostarczy napędy i przetwornice do 25 czterowagonowych składów metra produkowanych przez firmę Bozankaya, przeznaczonych do Stambułu w Turcji. Ruszają także dostawy do zamówienia realizowanego dla japońskiego producenta taboru – Kinki Sharyo. W ramach tej współpracy polski producent wyposaży w energoelektronikę 23 pociągi metra, które będą obsługiwać stolicę Egiptu – Kair.

Własny potencjał

Radomski Kombud rozwinął elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym oraz własną produkcje balis i innych krytycznych elementów systemu ERTMS. Spółka ma jedną trzecią polskiego rynku i stara się rozwinąć eksport. 

W czerwcu Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Kolejowych (UNICEF) przyjęło Kombud. – Warto rozwijać potencjał techniczny, bo gdy państwa zaczynają ze sobą stanowczo rozmawiać, trzeba mieć własne zasoby – uważa dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu PW Andrzej Kochan.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Kolejowy Firmy Siemens Medcom Skoda Pesa Newag producenci taboru kolejowego Marki Kombud Rail-Mil

We wrześniu Rail-Mil Computers dostarczył nadrzędne sterowniki do najnowszych tramwajów Swing Pesa Bydgoszcz. Producenci podkreślają, że operatorzy zyskają większą niezawodność pojazdów, zwiększy się również udział polskiego przemysłu w eksporcie pojazdów szynowych, którego wartość wynosi ponad kilkanaście mld złotych rocznie. – Przez kilkanaście lat szukaliśmy alternatywy i możliwości dywersyfikacji dostawców nadrzędnych sterowników pojazdów – wyjaśnia wiceprezes zarządu Pesa Bydgoszcz Maciej Maciejewski. 

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Stadler: Alstom wprowadził w błąd PKP Intercity
Szynowy
Stadler: Alstom wprowadził w błąd PKP Intercity
Powolutku naczepy trafiają na tory
Szynowy
Powolutku naczepy trafiają na tory
Instalacja blokady torów na przejściu kolejowym z Białorusią, 12 września 2025
Szynowy
Manewry Zapad biją rykoszetem w Chiny. Pekin upomina się o kolejową trasę do UE
Warszawskie centrum przeładunków do Chin
Szynowy
Warszawskie centrum przeładunków do Chin
Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?
Szynowy
Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?
Reklama
Reklama
e-Wydanie