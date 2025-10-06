Polscy producenci: od sterowników po sterowanie kolejowe

We wrześniu Rail-Mil Computers dostarczył nadrzędne sterowniki do najnowszych tramwajów Swing Pesa Bydgoszcz. Producenci podkreślają, że operatorzy zyskają większą niezawodność pojazdów, zwiększy się również udział polskiego przemysłu w eksporcie pojazdów szynowych, którego wartość wynosi ponad kilkanaście mld złotych rocznie. – Przez kilkanaście lat szukaliśmy alternatywy i możliwości dywersyfikacji dostawców nadrzędnych sterowników pojazdów – wyjaśnia wiceprezes zarządu Pesa Bydgoszcz Maciej Maciejewski.

Przypomina, że w najtrudniejszym okresie pandemii na rynku pojawiały się problemy z utrzymaniem ciągłości łańcuchów dostaw. – Rail-Mil Computers zapewnił nam spełnienie naszych potrzeb oraz kompleksowe i niezawodne rozwiązania technologii PLC dla pojazdów – dodaje Maciejewski.

Szybkie sterowanie

Znalezienie sprawdzonego na rynku kolejowym, lokalnego dostawcy umożliwiło Pesie uniezależnienie od zagranicznych dostawców. Rozproszona architektura systemu zapewnia odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa, umożliwia ograniczenie długości przewodów, redukcję masy pojazdu oraz skrócenie czasu produkcji. – Zarówno operator pojazdów jak i pasażerowie docenią większą niezawodność i dostępność pojazdów, która jest możliwa dzięki szybkiej dostępności podzespołów, skalowalności, łatwości adaptacji, migracji oraz diagnostyki – opisuje prezes zarządu spółki Rail-Mil Sławomir Jasiński.

Zaznacza, że w przypadku problemów ze sterownikiem pod znakiem zapytania mogłaby stanąć całość dostaw. – Dlatego tak duże znaczenie ma wysoka jakość wykonania oraz serwisu urządzeń – podkreśla Jasiński.